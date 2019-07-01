Финдиректор VEON покидает компанию: негативно для восприятия инвесторами
Как сообщает VEON, Тронд Вестли, финансовый директор VEON (VEON US; НЕТ РЕКОМЕНДАЦИИ), принял решение покинуть свой пост в компании. Мы считаем, что инвесторы могут воспринять эту новость негативно, так как г-н Вестли хорошо известен инвестиционному сообществу, а новый кандидат пока не найден. Мы полагаем, что это решение вызвано снижением доли присутствия Норвегии в компании, учитывая постепенный выход Telenor из капитала VEON.
Г-н Вестли покинет компанию в конце сентября; на сегодняшний момент замены ему не найдено. Г-н Вестли останется в компании до конца сентября. VEON пока не нашел нового финансового директора. Г-н Вестли проработал в компании с 2017 г. и входил в состав команды менеджмента в период, когда VEON продал свой актив в Италии, выставил оферту акционерам Global Telecom Holding S.A.E. (GTH) и погасил налоговые обязательства GTH.
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