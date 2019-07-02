Экономика РФ: потенциал потребительского и инвестиционного спроса остается сдержанным
Вчера Росстат представил данные по ВВП за 1к’19 (+0.5% г/г) в разбивке по потреблению. Все компоненты показали сдержанную либо негативную динамику, подтверждая слабый старт года.
Потребление домашних хозяйств выросло на 1.6% г/г, зафиксировав наименьший темп прироста за последние два года. Причиной для такого снижения стала адаптация населения к росту ставки НДС и инфляции в условиях крайне низкого роста реальных заработных плат (+0.4% г/г в 1к’19).
Наибольший сюрприз преподнесли инвестиции в основной капитал и запасы, падение которых составило 2.6% г/г и 3.1% г/г соответственно. Сокращение инвестиций могло произойти на фоне отложенной реализации национальных проектов (в 1к’19 выполнено только 12.8% от запланированного годового плана), а также высокой базы прошлого года.
Со стороны внешней торговли, падение импорта (-1.6% г/г) на фоне ослабления рубля в годовом выражении (USD/RUB +16% г/г) и шаткого внутреннего спроса оказало лишь призрачную поддержку показателю ВВП, так как одновременно с ним снизился объем экспорта (-0.4% г/г). Падение экспорта произошло впервые за три года вопреки росту объемов экспорта газа, и связано с выполнением соглашения ОПЕК+.
Мы ожидаем поступательного оживления экономики в оставшиеся три квартала года (SGe: +1.5% г/г в 2019 году) на фоне ослабления санкционной риторики, постепенного снижения ключевой ставки и продолжения реализации национальных проектов. Однако потенциал потребительского и инвестиционного спроса остается сдержанным, что не обещают стремительного ускорения российской экономики в среднесрочной перспективе.
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