Московская биржа подвела итоги торгов в июне 2019 г. Во 2к19 общий объем торгов вырос на 7,2% по сравнению с предыдущим кварталом, но при этом его годовая динамика ухудшилась: —8,3% г/г против —4,2% в 1к19. Однако основной причиной этого ухудшения стало сокращение объема торгов на денежном рынке, которое отчасти компенсируется за счет роста тарифов и позитивных изменений в структуре операций.

Также отметим слабую динамику остатков на счетах клиентов, которую мы расцениваем как сигнал к дальнейшему сокращению чистого процентного дохода в годовом сопоставлении.

С точки зрения финансовых результатов за 2к19 по МСФО, публикация которых предварительно запланирована на 23 августа, представленные операционные показатели выглядят нейтральными.

Мы по-прежнему считаем, что поддержку компании окажет дальнейшее расширение перечня операций на различных рынках, которое улучшит структуру тарифов. Важным событием с точки зрения инвестиционной привлекательности также станет объявление обновленной стратегии и дивидендной политики, запланированное на сентябрь.

С учетом того, что в свете ряда новостей, усиливших операционный риск, прогнозный мультипликатор P/E за 2019 г. снизился до всего 9,7x, мы считаем, что, несмотря на довольно слабую динамику прибыли, акции компании обладают потенциалом роста стоимости в условиях дальнейшего улучшения структуры доходов. Прогнозную цену акций Московской биржи на 12-месячном горизонте мы по-прежнему оцениваем в 120 руб., что соответствует полной доходности в 41%. Исходя из этого, в отношении акций эмитента мы подтверждаем рекомендацию Покупать.