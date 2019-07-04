В мае по сравнению с маем прошлого года выпуск в базовых отраслях сократился на 0,3%. Похоже, что это коррекция после очень мощной апрельской динамики, когда годовой рост в базовых отраслях составил 2,9%. В целом за апрель — май выпуск увеличился на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и этот результат лучше годового показателя за 1К19 (0,9%). В мае отрицательную динамику продемонстрировал только оборот оптовой торговли, снизившийся на 7,1% с уровней мая 2018 года), тогда как в остальных отраслях отмечался прирост. Сравнительно слабые результаты за май могут быть связаны с календарным эффектом: в мае этого года было меньше рабочих дней, чем в мае 2018-го.

Макроэкономические показатели отличными не назовешь, но они соответствуют нашему базовому сценарию. С учетом этого мы подтверждаем свой прогноз роста ВВП на весь 2019 год — 1,5%. Оценка Минэкономразвития — 1,3%, однако разница между этими значениями находится в пределах погрешности оценки ВВП, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



