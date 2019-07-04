Впервые с кризиса 2008 года доходность 10-летних облигаций Банка Англии опустилась ниже процентной ставки регулятора. С августа 2018 года по настоящее время процентная ставка Банка Англии составляет 0,75% годовых. Сегодня, 4 июля, доходность 10-летних бумаг снизилась до 0,66%, что говорит о снижении оптимизма инвесторов и участников рынка относительно долгосрочного экономического роста на фоне замедления промышленного производства, стагнации в секторе строительства и оттока капитала ввиду экономико-политической неопределенности. На последнем заседании Центробанка, которое состоялось 20 июня, Марк Карни допустил возможность снижения процентной ставки. И, по всей видимости, рынки ждут этого и намекают, что пора.

Минфин прогнозирует рост экономики Великобритании в 2019 году на уровне 1,2% годовых, тогда как Британская торгово-промышленная палата ожидает темпы роста ВВП около 1,3%. Это весьма оптимистичные прогнозы, учитывая, что в I квартале ВВП Великобритании увеличился на 0,5% к/к, а во II квартале аналитики предрекают нулевые темпы роста.

Уход Терезы Мэй с поста премьер-министра и лидера консервативной партии еще больше усилил неопределенность в вопросе выхода страны из Евросоюза, поскольку Борис Джонсон, пришедший на ее место, имеет совсем другое представление о ходе и реализации Brexit и намерен пересмотреть действующие соглашения с ЕС. Также появились слухи о том, что глава Банка Англии Марк Карни может занять место главы МВФ вместо Кристин Лагард, которая, в свою очередь, может сменить Марио Драги. Потенциальный уход Карни также порождает дополнительную неопределенность на финансовых рынках, поскольку новый кандидат, вероятно, привнесет что-то свое в монетарную политику регулятора.