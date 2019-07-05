Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал повышенную волатильность. Вначале российская валюта резко выросла, однако к завершению недели этот рост был компенсирован последовавшей коррекцией.

Факторами курсовой динамики рубля стали итоги саммитов "большой двадцатки" и ОПЕК+. Однако их позитив быстро сошел на нет. Рынок нефти при этом опустился район 62 долларов за баррель сорта Brent с 66 долларов. Покупка валюты в рамках конвертации дивидендов инвесторами и словесные интервенции главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, давшей намек на снижение ставки ЦБ РФ в июле, добавили давления на рубль.

В результате, доллар вечером в пятницу за неделю прибавлял более 50 копеек до 63,8 рубля, евро – поднимался на 30 копеек до 71,6 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом снизилась к 4,1 тысячи против с 4,15 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ НА КАЧЕЛЯХ

Курс рубля в начале недели резко вырос против доллара и евро. Главным позитивным фактором динамики мировых рынков стали торговые договоренности между США и Китаем, достигнутые на полях саммита G20, прошедшего 28-29 июня в Японии. Президент США Дональд Трамп провел там встречу с председателем КНР Си Цзиньпином, в ходе которой заявил, что США готовы достичь взаимоприемлемого торгового соглашения. Стороны приняли решение возобновить переговоры по торговым вопросам.

Кроме этого, по данным китайских СМИ, американская сторона по итогам встречи выразила готовность не вводить новые пошлины на китайские товары. На этих новостях вернулся спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль.

Стоимость нефти также вернулась к максимумам с конца мая, отыгрывая итоги саммита G20 и ход саммита ОПЕК+. По его итогам страны соглашения договорились продлить сделку по сокращению добычи нефти на девять месяцев. Однако «на факте» этого события рынок нефти стал корректироваться вниз, создав давление и на рубль.

Мировые рынки после роста на фоне торговых договоренностей между США и Китаем несколько успокоились и также пошли вниз, сигнализируя об ослаблении аппетита к риску. Этому поспособствовали опасения по поводу торговых противоречий между США и ЕС из-за субсидий Airbus.

Негатива в динамику рубля в середине недели добавило усиление внешнеполитических рисков. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о приостановлении договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из договора, обвинив Россию в длительном его нарушении. Москва все обвинения отвергает. Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ о разоружении "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.

Кроме того, вербальные интервенции также оказали давление на рубль. Так, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила вариативность скорости смягчения денежно-кредитной политики.

В частности, она заявила, что при развитии ситуации в соответствии с макроэкономическим прогнозом и в том случае, если не возникнут значимые внешние или внутренние отклонения, можно будет считать, что ЦБ возобновил цикл снижения ключевой ставки, который может завершиться до середины следующего года.

Она допустила, что ставка может быть и ниже нейтрального уровня. Если инфляция опустится ниже цели, надо будет смягчать денежно-кредитную политику, повышать инфляцию, тогда и ключевая ставка может опуститься ниже нейтрального уровня, резюмировала Набиуллина.

Наконец она просто заявила, что Банк России на заседании совета директоров в июле будет рассматривать возможность снижения ключевой ставки, при этом ЦБ будет обсуждать возможность её снижения сразу на 0,5 процентного пункта.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в попытках стабилизации. Сильные июньские данные по рынку труда США обвалили евро на форексе почти до 1,12 доллара, что обусловило разнонаправленную динамику рубля к основным резервным валютам и стабильность бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро).

Между тем, конъюнктура внутреннего валютного рынка остается неопределенной. С одной стороны, спрос на ОФЗ снизился. Минфин России на аукционе в среду разместил ОФЗ серии 26225 с погашением в мае 2034 года только на 14,572 миллиарда рублей при лимите в 20 миллиардов и спросе в 26,945 миллиарда рублей.

С другой стороны, Минфин РФ объявил о снижении покупок валюты в рамках бюджетного правила с 310,3 миллиарда рублей — 16,3 миллиарда рублей в день — до 231 и 10 миллиардов рублей, соответственно. Сюда стоит добавить еще отложенные Центробанком покупки в размере 2,8 миллиардов рублей ежедневно.

Наконец, глава Банка России Эльвира Набиуллина, видимо, поняв, что дала слишком много поводов для игры против рубля, решили смягчить давление и заявила, что инфляционные ожидания в РФ остаются высокими и "незаякоренными". Это сигнал в пользу того, что регулятор не будет слишком активен в смягчении денежно-кредитной политики, и это поддержит курс рубля.

Таким образом, ожидать сильного укрепления или ослабления рубля относительно текущих уровней пока вряд ли стоит, особенно на фоне снижения рыночной активности из-за пика летних отпусков.