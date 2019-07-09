Компания Ричарда Брэнсона Virgin Galactic собирается выйти на публичный рынок не самым стандартным способом — через слияние с Social Capital Hedosophia, которая является Special Purpose Acquisition Company (SPAC). Главная задача SPAC – это покупка компаний на деньги, полученные от инвесторов на IPO.

Social Capital Hedosophia, компания-«оболочка», которой после сделки достанется 49% Virgin Galactic, инвестирует $800 млн. Владелец Social Capital Hedosophia докапитализирует компанию Брэнсона на $100 млн.

По итогам сделки Virgin Galactic станет первой публичной компанией в мире, специализирующейся на космическом туризме. Указанный объем инвестиций, по нашим оценкам, позволит компании вести бизнес до запуска первых коммерческих полетов с учетом $1 млрд вложений, которые были сделаны с момента ее основания в 2004 году.

Ожидаем, что сделка закроется до конца сентября текущего года, поскольку в среднем до того, как SPAC покупает компанию, проходит до двух лет, а Social Capital Hedosophia разместила свои акции на бирже в сентябре 2017 года.