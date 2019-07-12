Во 2 квартале 2019 года сталелитейная компания «Северсталь» увеличила выплавку стали на символические 1,9% г/г (0,4% к/к) до 3 057 тыс. тонн. Таким образом, компания продолжает стабильно выплавлять порядка 3 млн тонн стали в квартал пятый год подряд. При этом продажи стальной продукции остались стабильными на уровне 2 837 тыс. тонн, снизившись лишь на 0,2% г/г.

Необходимо также обратить внимание на производство и продажи железной руды. Несмотря на снижение продаж железорудного концентрата и окатышей на 3,6% в годовом выражении, они увеличились на 4,7% по сравнению с 1 кварталом 2019 года. Данный сегмент крайне важен: цены на железную руду выросли до максимумов за 5 лет (до $120 за тонну) на фоне перебоев с поставками руды из Бразилии. Поскольку железная руда используется в производстве стали, то рост цен на нее может значительно увеличить издержки и привести к убыткам сталелитейных компаний. Это уже можно наблюдать у китайских компаний.

Преимуществом «Северстали» является то, что это единственная компания в России, которая более чем на 100% обеспечена собственной железной рудой. В связи с этим в финансовом отчете по МСФО за 2 квартал 2019 года, который ожидается 19 июля, мы скорее всего увидим продолжение положительной динамики финансовых показателей. Поддержку также окажет рост цен на сталелитейные продукты по отношению к предыдущему кварталу. Годовая дивидендная доходность «Северстали» превышает 10%, в связи с чем акции интересны консервативным инвесторам для диверсификации портфеля.