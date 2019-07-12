Курс рубля на завершающейся рабочей неделе продемонстрировал укрепление, хотя не обошлось и без волатильности. Ощутимый рост российской валюты в середине недели опустил курс доллара до минимума за июль – около 62,76 рубля, евро при этом из-за слабости на форексе проваливался до 70,65 рубля — минимума с апреля прошлого года.

Важным фактором курсовой динамики рубля стал поднявшийся к максимумам с конца мая рынок нефти (выше 67 долларов за баррель сорта Brent). Спрос на рисковые активы на мировых рынках на фоне усилившихся ожиданий по поводу смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС США также добавил уверенности рублевым "быкам".

В результате доллар вечером в пятницу за неделю терял более 80 копеек до 63 рублей, евро – около 80 копеек до 70,95 рубля. Рублевая цена барреля марки Brent при этом поднялась к 4,2 тысячи против с 4,1 тысячи неделей ранее.

РУБЛЬ ПОЛУЧИЛ ИМПУЛЬС К РОСТУ

Курс рубля в начале недели повышался против доллара и евро. Поддержка коррекции рубля вверх приходила c рынка нефти, который восстанавливался выше 64 долларов за баррель на новостях из Ирана, усиливших внешнеполитическую обеспокоенность. Исламская республика в воскресенье начала наращивать обогащение урана, объявив о втором этапе сокращения обязательств по ядерным договоренностям в связи с тем, что страны-члены соглашения о ядерной программе (СВПД) не смогли в течение двух месяцев выполнить требования, касающиеся экономических интересов страны.

Помогали росту нефти также данные Американского института нефти (API) о снижении запасов нефти в стране за прошедшую неделю на 8,13 миллиона баррелей после сокращения на 5 миллионов баррелей неделей ранее. По данным организации, это уже четвертая неделя подряд, когда запасы нефти в США сокращаются.

При этом после июньских данных по рынку труда США, оказавшихся лучше ожиданий аналитиков, инвесторы опасались, что Федрезерв будет более осторожен в ожидающемся смягчении денежно-кредитной политики. Это сдерживало спрос на рисковые активы, в том числе и на рубль.

Опасения были развеяны уже в среду, когда глава ФРС США Джером Пауэлл заявил в конгрессе, что перспективы американской экономики в последние несколько недель не улучшились. Данное признание сигнализирует о том, что финансовый регулятор США может снизить свои краткосрочные процентные ставки в рамках очередного заседания, которое пройдет позднее в текущем месяце.

На фоне подтверждения надежд инвесторов на смягчение денежно-кредитной политики (ДКП) ФРС рисковые активы стали расти в цене: фондовые индексы вышли в плюс, пошли в рост валюты развивающихся рынков, евро на форексе также скорректировался вверх – в район отметки 1,125 доллара.

Нефть также продолжала раллировать на фоне геополитической напряженности в ближневосточном регионе. Телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США сообщил, что пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод.

По данным телеканала, британский танкер покидал Персидский залив и должен был пересечь Ормузский пролив, когда к нему приблизились иранские корабли. По словам официальных лиц, иранцы приказали танкеру изменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Однако сопровождавший танкер фрегат Королевского флота Великобритании HMS Montrose "сделал устное предупреждение" иранцам и призвал пропустить судно, "что они и сделали", отмечает телеканал.

Позднее глава МИД Ирана Джавад Зариф опроверг эту информацию, добавив, что такие заявления направлены на эскалацию напряженности.

ПРОГНОЗЫ

Завершение недели рубль провел в коррекционном снижении на фоне роста риска новых санкций США против российского госдолга.

Так, палата представителей США приняла поправку к оборонному бюджету 2020 года, предусматривающую запрет на любые действия с российским государственным долгом гражданам США в случае вмешательства в американские выборы. Однако это не окончательная версия документа. Поправке предстоит еще пройти рассмотрение в согласительном комитете, где ее должны согласовать представители республиканской партии, которая готовит свою версию оборонного бюджета.

Между тем, ощутимого оттока средств из рублевых финансовых инструментов не отмечается. Ожидания того, что ЦБ РФ в конце июля понизит ключевую ставку как минимум на 25 базисных пунктов до 7,25% годовых, сохраняет спрос на ОФЗ, и это поддерживает курс рубля.

Приближение пика налогового периода июля в РФ также поможет рублевым "быкам", скорее всего, быстро забыть санкционную волатильность. Это вернет рубль в более устойчивое положение на следующей неделе.