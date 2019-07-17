ММК опубликовал умеренно позитивные операционные результаты за 2к19: опережение по объемам производства и ценам реализации стали было отчасти нейтрализовано отставанием по объемам производства коксующегося угля. Финансовые показатели за 2к19 могут чуть превысить наши оценки, при этом, как ожидает компания, фундаментальные факторы российского рынка стали в 3к19 останутся благоприятными, что свидетельствует в пользу нашего прогноза по объемам и указывает на вероятность превышения нашего прогноза по ценам реализации. Наша цена на 12 месяцев равна 12 долл. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 41%. По бумагам ММК подтверждаем рекомендацию Покупать.

Ориентация на внутренний рынок приносит плоды. Производство стали и продажи готовой продукции в целом соответствовали нашим оценкам. Продажи металлопродукции увеличились на 3% к/к, оставшись на уровне годичной давности (несмотря на продолжающуюся реконструкцию стана 2500) на фоне благоприятной конъюнктуры российского рынка. Доля продукции с высокой добавленной стоимостью (толстый лист, листовой прокат, продукция глубокой переработки) выросла почти до 50%, при этом доля поставок на внутренний рынок осталась высокой – на уровне 90%. Помимо этого, компания увеличила поставки в Турцию на 12% к/к на фоне роста экспорта в целом. Благодаря опережающей динамике цен на российском рынке и улучшению ассортимента ММК показала рост средней цены реализации на 8% к/к, до 625 долл./т, что соответствует нашей оценке.

Производство коксующегося угля ниже ожиданий ввиду ремонтов. Производство концентрата коксующегося угля снизилось на 37% к/к, до 487 тыс. т, по причине проведения ремонтов на руднике и обогатительной фабрике, что не было учтено в наших прогнозах. Компания планирует вывести фабрику на полную мощность не ранее 4к19. В результате консолидированная EBITDA за 2019 г. может оказаться на 1% ниже нашей оценки.

Хорошие прогнозы по финансовым показателям за 2к19. Благодаря опережающему росту цен на сталь на российском рынке фактическая EBITDA за 2к19 может приблизительно на 5% превысить наш прогноз, равный 485 млн долл., – несмотря на более высокие, чем мы ожидали, цены на железорудное сырье. Вместе с тем ММК ранее решил ускорить реализацию крупных капитальных проектов, поэтому мы предполагаем в отчетном квартале рост капиталовложений, что, наряду с сезонным увеличением оборотного капитала, может привести к снижению свободного денежного потока на собственный капитал и, следовательно, дивидендов на одну акцию. При этом сохраняется потенциал увеличения коэффициента дивидендных выплат, поскольку чистый долг остается низким по отношению к EBITDA – на уровне —0,1x.

Прогноз на 3к19 предполагает дальнейший рост объемов. Компания отмечает высокий спрос на внутреннем рынке и ожидает его сохранения в 3к19. В этом же квартале должна завершиться реконструкция стана 2500, что дает на основание для оптимистического прогноза по объемам – мы ожидаем рост на 3% к/к. Таким образом, несмотря отставание по объемам угля, на данном этапе мы предполагаем, что фактическая EBITDA по итогам 2019 г. может оказаться приблизительно на 5% выше нашего прогноза, равного 1,85 млрд долл.