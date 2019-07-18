Экономика РФ продолжает демонстрировать вялый рост
Вчера Росстат опубликовал информацию о социально-экономическом положении в России за июнь. Представленная статистика не показала значимого прогресса ни в потребительском секторе, ни в производственном, зафиксировав продолжение вялого роста экономики.
Прирост реальных заработных плат в июне незначительно ускорился, до 2.3% г/г, при этом реальные располагаемые доходы продолжили падение на 0.2% г/г в 2к’19, провалившись на 1.3% г/г по итогам 1п’19. Такое снижение связано как с возросшей долговой нагрузкой на население, так и с сохранением инфляции на повышенном уровне (4.7% г/г в июне). На этом фоне, прирост объемов розничной торговли остался у отметки 1.4% г/г, равномерно по продуктам и непродуктовым товарам.
Со стороны производственного сектора доминирует рост промышленного производства (3.3% г/г в июне против 0.9% г/г в мае), по большей части, благодаря ускорению объема выпуска обрабатывающих отраслей (+3.4% г/г). Отдельно отметим ускорение мясной промышленности, сегмента производства одежды, а также выпуска минеральных и химических удобрении. Одновременно с этим, прирост объемов производства в сельском хозяйстве и строительстве составил скромные 1.1% г/г и 0,.1% г/г соответственно.
Сдержанная экономическая активность в 2к’19 продолжает ограничивать рост потребительских цен (4.51% г/г, по состоянию на 15 июля), создавая прочный фундамент для Банка России продолжать снижение ключевой ставки уже на ближайшем заседании в июле.
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