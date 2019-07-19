МТС может продать свой бизнес на Украине азербайджанскому оператору AzInTelecom за денежные средства в размере $700 млн. Стороны предположительно завершили оценку стоимости актива и AzInTelecom выставил оферту МТС. AzInTelecom опровергает эту информацию. МТС ведет бизнес в Украине под брэндом Vodafone. Украинская компания обслуживает 20 млн абонентов; ее вклад в консолидированную выручку и EBITDA МТС составил соответственно 7% и 8% в 1К19. Выручка Vodafone Украина в гривнах выросла на 8% г/г в 2018 г. и на 19% г/г в 1К19. Рентабельность EBITDA составила 53% в 1К19 против 47% у российской МТС.

Оценка стоимости актива с дисконтом вполне логична, продажа повысит шансы на позитивный дивидендный сюрприз. Индикативная стоимость покупки по коэффициентам EV/LTM EBITDA и PE составляет соответственно 2,6x и 10x PE (размер долга компании незначителен), что предполагает дисконт 30% к текущей EV/EBITDA МТС (3,8x). Оценка с дисконтом может быть вполне логичной, учитывая повышенный страновой риск Украины, а также неспособность МТС полностью монетизировать актив из-за санкционного режима.

Мы считаем, что сделка (если она состоится) может быть позитивной для акционеров МТС, несмотря на продажу с дисконтом, так как она сильно ослабит риск возможных новых санкций против компании и увеличит денежные средства для дивидендных выплат и прочих нужд. Потенциальная цена сделки на уровне $700 млн сопоставима с $660 млн, которые прогнозирует консенсус BBG как СДП МТС за 2019 г.

Новость НЕТЙРАЛЬНА для акций МТС, которые после даты отсечения дивидендов, вероятно, будут торговаться с акцентом на предстоящую финансовую отчетность за 2К19 (она будет опубликована 20 августа).