Mail.ru Group представит финансовые результаты за 2К19 в четверг, 25 июля. Учитывая деконсолидацию ESforce, компания ранее предупредила, что будет публиковать показатели проформа, исключая направление киберспорта. Это означает, что исторические результаты будут пересмотрены с учетом изменений, но при этом мы не располагаем сопоставимыми данными за предыдущие периоды.

Мы ожидаем некоторого улучшения по сравнению с 1К19, когда на результатах Mail.ru Group негативно отразились инвестиции в игры (убыток на уровне EBITDA в этом сегменте достиг 233 млрд руб.), в сервисы Delivery Club и Юла (совокупный убыток составил около 2,1 млрд руб.), а также заметное замедление годового роста рекламной выручки (до 19%).

Мы полагаем, что в 2К19 ситуация улучшится по всем направлениям, и прогнозируем EBITDA в сегменте игр на уровне 1,12 млрд руб. (при рентабельности 16%), сокращение убытка Delivery Club и Юлы примерно до 1,7 млрд руб. и рост рекламной выручки на 20% относительно 2К18, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



