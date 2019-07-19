Ставки валютных свопов длиннее овернайт выросли на 2-3 б. п. на фоне ослабления рубля и комментариев Алексея Заботкина, возглавляющего департамент ДКП ЦБ. Он заявил, что на ближайшем заседании Центробанка необходимы очень веские аргументы, чтобы снизить ставку на 50 б. п. По его словам, "при прочих равных лучше двигаться более умеренными, хотя, возможно, и более частыми шагами". Это не оправдало ожиданий некоторых участников рынка, ожидавших понижения на половину процентного пункта. Ставки процентных свопов остались почти без изменений.

Вчера нерезиденты продавали ОФЗ на фоне ослабления рубля (в соответствии с динамикой других валют развивающихся рынков). К концу дня доходность обязательств со сроками обращения более семи лет превысила уровень предыдущего закрытия на 2-3 б. п. Объем торгов достиг 30 млрд. руб.

Средневзвешенная ставка свопа овернайт вчера осталась на уровне 7,34%. Ставка МБК также практически не изменилась, удержавшись на отметке 7,30%.

Сегодня в середине дня для ЦБ наступает "неделя тишины". Перед этим, вероятно, еще можно ожидать дополнительных комментариев по вопросу об изменении ключевой ставки на заседании 26 июля. Мы по-прежнему исходим из того, что ставка ЦБ будет снижена до 7,25%.

Агентство S&P сегодня должно обновить рейтинг России (сейчас он составляет ВВВ- для долгосрочного долга в иностранной валюте и ВВВ для долгосрочных обязательств в рублях). Мы полагаем, что никаких изменений рейтингов и прогнозов не будет (на данный момент прогноз по обоим рейтингам "стабильный"). Впрочем, не исключено, что, комментируя свое решение, агентство, возможно, продемонстрирует сравнительно позитивный настрой по отношению к российским рейтингам, считают стратеги Sberbank Investment Research.



