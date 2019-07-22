Заседание Банка России в пятницу уже лишено интриги
Российский рубль уже пребывает в периоде летного спокойствия, консолидируясь у отметки 63 против доллара США и 70.6 против евро. На предстоящей неделе мы видим шансы для российской валюты взять краткосрочный курс на укрепление из-за приближения крупных налоговых выплат (25 июля). Кроме того, новые сигналы мягкости в политике ЕЦБ окажут дополнительную поддержку рублю против евро.
Смягчение монетарной политики западными центральными банками может серьезно снизить риски со стороны оттока капитала из-за выплат внешнего долга. Банк России в четверг опубликовал оценку внешних платежей крупнейшими заемщиками корпоративного сектора: в 2п’19 ($11.8 млрд в 3к’19 и $19.3 млрд в 4к’19) на них в среднем придется порядка 38% выплат с учетом процентов. Вопрос, как и ранее, касается доступности внутренних и внешних источников рефинансирования. И здесь роль внутригрупповых источников у крупнейших заемщиков второстепенна, так как их доля не превышает 40% и концентрируется лишь в сентябре и декабре. Напротив, ожидаемые действия ЕЦБ и ФРС по снижению процентных ставок могут серьезно снизить барьеры для прохождения периода максимальных выплат российскими компаниями.
Заседание Банка России в пятницу уже практически лишено интриги – большинство участников рынка ожидают снижение ключевой ставки (SGe: —25 бп). Данное развитие событий уже заложено в ожиданиях участников рынка и едва ли будет иметь эффект на динамике курса рубля. Реакция может последовать только в случае сюрприза (например, снижение ставки на 50 бп), однако мы не склонны переоценивать решимость Банка России стремительно снижать ставки в условиях сохранения проинфляционных рисков.
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