По сообщению газеты Ведомости, руководство Газпрома приняло решение о достройке газопровода Починки – Русская (протяженность 1625,6 км). По словам представителя компании, которые приводит газета, газопровод будет использован «для поставок на внутренний рынок, учитывая растущие потребности в природном газе потребителей Краснодарского края».

Изначально газопровод проектировался как часть системы Южный поток пропускной способностью 63 млрд куб. м, которая должна была связать центральный газотранспортный коридор и Анапу, однако в 2015 г. строительство Южного потока было свернуто. К этому моменту Газпром успел построить около 506 км трубы. В нашей текущей финансовой модели Газпрома данный проект не учитывается, а это значит, что дополнительные капзатраты на прокладку оставшихся 1119 км газопровода могут оказать определенное давление на свободный денежный поток Газпрома в ближайшие годы.



