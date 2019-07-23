Русагро представило операционные результаты за 2к19: выручка выросла в 2,3 раза г/г благодаря реализации товарных запасов и консолидации продаж продукции, производимой недавно приобретенными предприятиями. В основных сегментах показатели были неоднозначными: продажи сахара увеличились вдвое, до 11 млрд руб., при этом по состоянию на конец 1п19 компания реализовала 70% имевшихся на балансе товарных запасов. Цена реализации снизилась на 17% к/к, что дает основания для опасений относительно возможного избытка предложения в предстоящем сезоне.

В мясном сегменте 62% общего объема производства пришлось на продукты мясопереработки, а средняя цена реализации осталась на уровне 2к18, что, как мы полагаем, отражает давление на реальные доходы населения.

Мы подтверждаем нашу прогнозную цену на 12 месяцев на уровне 14,50 долл., что предполагает ожидаемую полную доходность 28% и рекомендацию Покупать. При текущих котировках акций Русагро значение коэффициента EV/EBITDA на 2019–2020 гг. равно 6,2x, что, на наш взгляд, весьма привлекательно – особенно с учетом дальнейшего органического роста, консолидации активов в сегменте растительного масла и ожидаемого наращивания экспорта на азиатском направлении.