Принадлежащий Аэрофлоту лоукостер Победа находится в постоянном поиске новых идей для развития бизнеса. Последней такой идеей стал запуск собственного туроператора.

Победа уже зарегистрировала новую компанию и планирует продавать пакетные туры (перелет, отель и, если потребуется, трансфер) по всем направлениям своих перевозок.

Первая, тестовая фаза развития нового бизнеса оказалась довольно успешной: в апреле–мае, без проведения какой-либо маркетинговой кампании, было продано 1 500 туров.

Идея собственного туроператора не является полностью новой для авиалиний – из российских игроков аналогичные, однако не увенчавшиеся успехом шаги уже пытались предпринять сам Аэрофлот, а также S7, а среди международных компаний своего туроператора в 2017 г. запустила Ryanair, которая совсем недавно свернула данное направление бизнеса.

Несмотря на этот опыт, мы полагаем, что нынешняя попытка Победы может сработать. Во-первых, в лице самой Победы главе компании Андрею Калмыкову удалось создать успешного бюджетного авиаперевозчика, чего до него не смогли добиться другие. Во-вторых, Калмыков, ранее возглавлявший компанию-туроператора Sunrise, обладает опытом организации туристического бизнеса.

По оценкам Победы, на данный момент 25% пассажиров, пользующихся услугами компании, летают в рамках организованных, а не индивидуальных туров.

Если в 2021 г. Победа сможет продать туры 6% своих клиентов, то, исходя из типичной для туроператоров рентабельности EBITDA (5–6%), это принесет компании дополнительные 2 млрд руб. прибыли, что составляет 5% прогнозной EBITDA самой Победы и 1% EBITDA группы Аэрофлот за 2021 г.

Хотя каких-либо кардинальных изменений в картине показателей компании в связи с запуском нового направления бизнеса вряд ли можно ожидать, эффект от него не будет ограничиваться только финансовыми результатами. Мы согласны с Калмыковым в том, что достичь значительного роста по направлениям массового туризма, таким как Турция, без продажи туров едва ли возможно. То же касается Египта, когда Россия снимет ограничения на полеты в эту страну.

Учитывая, что данная инициатива не связана с большими дополнительными затратами (в работе над ее реализацией в компании заняты всего восемь человек), соотношение риска и прибыли, на наш взгляд, явно выглядит в пользу компании.

Мы подтверждаем рекомендацию Покупать по акциям Аэрофлота, прогнозную цену которых на 12-месячном горизонте мы оцениваем в 130 руб. (соответствует полной доходности в 28%).