Сегодня отечественная горнорудная компания «Полиметалл» представила производственные результаты за II квартал и 6 месяцев 2019 года. По итогам I полугодия совокупное производство увеличилось на 22% в годовом выражении и составило 756 тыс. унций в золотом эквиваленте благодаря увеличению показателей на Кызыле и выходу добычи на данном месторождении на полную проектную производительность. Производство золота выросло на 35% г/г до 602 тыс. унций, тогда как выработка серебра и меди сократилась на 14% г/г до 11 млн унций и 13% г/г до 1,4 тыс. унций соответственно. «Полиметалл» подтвердила производственный план на текущий год в размере 1,55 млн унций в золотом эквиваленте.

За 6 месяцев выручка «Полиметалла» увеличилась на 20% г/г до $946 млн благодаря росту цен на золото выше $1400 за тройскую унцию на фоне продолжающихся торговых противоречий и смягчения денежно-кредитной политики ФРС США. Ожидается, что эти факторы окажут влияние на показатели компании и во II полугодии. До конца 2019 года «Полиметалл» ожидает роста производства за счет сезонного снижения запасов концентрата на Майском месторождении, а также сокращения оборотного капитала, что позволит сохранить двузначные темпы роста выручки и сгенерировать высокий денежный поток от основной деятельности.

Однако золотодобывающая компания на данный момент существенно переоценена рынком: ее оценка по мультипликатору Р/Е составляет 14,0х ввиду роста котировок на 25% за 2 месяца с середины мая до середины июня. Традиционно, акции золотодобытчиков считаются защитными, и именно это стало временным фактором притока капитала в акции «Полиметалла». Однако в среднесрочном и долгосрочном периоде акции «Полюса» выглядят более привлекательно. Для сравнения, себестоимость производства золота «Полиметалла» составляет $600-650 за унцию, тогда как себестоимость добычи «Полюса» самая низкая в мире – $364 за унцию, что отражается в рекордно высокой рентабельности производства.

Кроме того, в 2018 году «Полюс» скорректировал дивидендную политику, в результате чего дивидендные выплаты увеличились более, чем в 5 раз. В настоящий момент «Полюс» дважды в год направляет на дивиденды 30% EBITDA, если соотношение ND/EBITDA не превышает 2,5. Принимая во внимание увеличение производственных показателей и запланированное снижение капитальных затрат с $850 млн в 2018 году до $650 млн в 2019 году, можно ожидать роста дивидендов на 20% относительно прошлого года. Следующие дивиденды «Полюс» заплатит уже в октябре. Несмотря на то, что акции торгуются на историческом максимуме, потенциал к росту бумаги сохраняется, даже в случае небольшой коррекции.