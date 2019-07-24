После снижения долговой нагрузки в 2015 году россияне снова начали активно брать в долг. Кредитование стало важным фактором поддержания потребления, но текущие темпы роста кредитов превышают 20% и вряд ли сохранятся надолго. Похоже, ситуация с накоплением долга начинает нормализоваться, поскольку в мае и июне рост кредитования населения замедлился.

— Соотношение "процентные платежи/доход" по-прежнему ниже, чем в 2014 году. Хотя в текущем году соотношение "долг/доход" должно превысить уровень 2014 года, процентные ставки сейчас ниже. Таким образом, размер процентных платежей остается приемлемым.

— Доля проблемных розничных кредитов снижается с 2016 года. В апреле 2016 года доля просроченных кредитов превышала 13% от совокупного объема розничных займов, а в мае 2019 года составляла 7,5%. При этом доля просроченного долга в сегменте необеспеченного потребительского кредитования за тот же период упала с уровня выше 17% до 8,6%.

— Рост кредитования населения начинает замедляться. Его годовые темпы в апреле достигли максимума 23,8%, но в мае снизились до 23,3%, а в июне — до 22,8%. Замедление отмечается в разных регионах.

— На данный момент уровень долга не является проблемным. Однако для поддержания устойчивости финансовой системы необходимо дальнейшее замедление роста кредитов. Отметим, что соотношение "процентные платежи/доход" рассчитывается исходя из общего баланса доходов и расходов населения. Поскольку кредитованием охвачена лишь часть населения, фактический показатель долговой нагрузки может быть значительно выше, и у индивидуальных заемщиков могут возникнуть проблемы. Тем не менее общая ситуация представляется нам не такой острой, как в 2014 году, говорится в обзоре стратегов Sberbank Investment Research.



