Целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176
Visa отчиталась за второй квартал текущего года (фискальный третий квартал 2019). Выручка компании выросла на 11%, до 5,8 млрд, а прибыль составила $3,1 млрд. Результаты оказались чуть выше ожиданий рынка. Компания продолжает наращивать выручку не только органически, но и через слияния и поглощения. Количество платежей в системе увеличилось на 9%, их трансграничные объемы повысились на 7%, а обработка транзакций выросла на 12%.
Один из самых значимых для компании показателей — это трансграничные платежи, поскольку с них Visa получает более высокие комиссии, поэтому их рост выступает позитивным моментом отчетности. Однако по другим параметрам компания отчиталась ниже ожиданий. Например, всего с помощью карт Visa было потрачено $2,23 трлн, притом что на рынке ожидали $2,28 трлн.
Компания прогнозирует рост выручки в пределах 10-13% и повышение операционной прибыли на 20-23%. Таким образом, ей удастся сократить увеличение расходов, но давление из-за снижения темпов роста общего объема транзакций на фоне замедления ведущих экономик мира, вероятно, испытает на себе выручка.
В связи с этим целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190724/830186255.html