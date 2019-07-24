Visa отчиталась за второй квартал текущего года (фискальный третий квартал 2019). Выручка компании выросла на 11%, до 5,8 млрд, а прибыль составила $3,1 млрд. Результаты оказались чуть выше ожиданий рынка. Компания продолжает наращивать выручку не только органически, но и через слияния и поглощения. Количество платежей в системе увеличилось на 9%, их трансграничные объемы повысились на 7%, а обработка транзакций выросла на 12%.

Один из самых значимых для компании показателей — это трансграничные платежи, поскольку с них Visa получает более высокие комиссии, поэтому их рост выступает позитивным моментом отчетности. Однако по другим параметрам компания отчиталась ниже ожиданий. Например, всего с помощью карт Visa было потрачено $2,23 трлн, притом что на рынке ожидали $2,28 трлн.

Компания прогнозирует рост выручки в пределах 10-13% и повышение операционной прибыли на 20-23%. Таким образом, ей удастся сократить увеличение расходов, но давление из-за снижения темпов роста общего объема транзакций на фоне замедления ведущих экономик мира, вероятно, испытает на себе выручка.

В связи с этим целевая цена до конца года по акции Visa составляет $176.