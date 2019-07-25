Вчера НОВАТЭК (ВВВ-/Ваa3/ВВВ) опубликовал финансовые результаты по итогам 2 кв. 2019 г., которые мы оцениваем нейтрально. Выручка сократилась на фоне снижения объемов реализации природного газа на 15% кв./кв. до 18,8 млрд куб. м и падения мировых цен на СПГ (34% кв./кв.). Тем не менее, EBITDA выросла на 4% кв./кв. за счет увеличения более рентабельных продаж жидких углеводородов на 4% кв./кв. до 4,13 млн т. Значительное сокращение чистой прибыли связано с эффектом высокой базы, так как в 1 кв. НОВАТЭК отразил 308 млрд руб. прибыли от выбытия доли в Арктик СПГ-2.

Основным позитивным фактором стало поступление существенных денежных средств от дочерних совместных предприятий. Так, на счет НОВАТЭКа поступили 38,5 млрд руб. дивидендов от Арктикгаза (СП с Газпром нефтью) и 14,95 млрд руб. от Ямал СПГ как часть начисленных процентов. С учетом этих поступлений операционный денежный поток вырос на 81% кв./кв. до 111 млрд руб., а свободный поток увеличился в разы до 71 млрд руб.

При этом большая часть свободных средств была направлена на выплату дивидендов акционерам в размере 46,75 млрд руб., еще 9,75 млрд руб. ушло на выплату дивидендов неконтролирующим акционерам дочерних компаний. Часть средств (16,3 млрд руб.) вернулась в совместные предприятия в виде займов. Вдобавок к этому 16,7 млрд руб. было выплачено в виде налогов в связи с выбытием доли в Арктик СПГ-2. Таким образом, чистый долг даже подрос до 75 млрд руб., но в целом долговая нагрузка остается на низких уровнях.

По итогам 3 кв. стоит ожидать поступления средств от продажи еще 30% в Арктик СПГ-2. Напомним, НОВАТЭК закрыл сделки по продаже в этом проекте дочернему обществу китайской CNPC, дочернему обществу CNOOC и консорциуму Mitsui & Co и японской национальной корпорации JOGMEC. Однако эти средства будут необходимы НОВАТЭКу для финансирования своей доли в проекте. Суммарные инвестиции в Арктик СПГ-2 оцениваются в 20-21 млрд долл. Таким образом, если НОВАТЭК сохранит за собой 60%, то ему будет необходимо профинансировать около 12 млрд долл. Учитывая, что при продаже долей проект был оценен в 25,5 млрд долл., то НОВАТЭК может получить за 40% около 10 млрд долл. В результате мы не ожидаем роста долговой нагрузки компании в связи с реализацией проекта.

Выпуски NVTKRM 21,22 имеют одни из самых низких доходностей в сегменте российских евробондов, лучшей им альтернативой среди краткосрочных выпусков являются суверенные бумаги (RUSSIA 20 – 23 c YTM 2-3%). Учитывая неизбежность снижения долларовых ставок, потенциал для ценового роста сохраняют выпуски GAZPRU 34, 37 c YTM 5% (выпуски имеют самые широкие спреды к суверенной кривой среди бумаг 1-го эшелона).