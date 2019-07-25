Polymetal объявил вчера хорошие операционные результаты за 2К19: мы считаем, что прогноз компании по добыче на весь год может быть превышен на 3-4%. Мы ожидаем сильные финансовые результаты и прогнозируем годовой рост EBITDA в 1П19 на уровне 31% до $400 млн при рентабельности 42%. В оценочной модели мы учли обновленный прогноз цен на золото ($1 400/унция) на 2020 год и провели оценку исходя из разных сценариев, притом что в основе нашего оптимистичного сценария лежит цена золота $1 500/унция. Мы повышаем целевую цену на 8% до $14,20/11,42 британского фунта за акцию и сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ.

- В 2К19 по сравнению с 2К18 производство увеличилось на 19% до 384 тыс. унций в золотом эквиваленте. Это было обусловлено загрузкой Кызыла на полную мощность. В 1П19 по сравнению с 1П18 производство выросло на 22% до 758 тыс. унций в золотом эквиваленте (49% от прогноза компании на весь год, 1,55 млн унций в золотом эквиваленте), причем добыча на ключевых активах, Кызыл и Дукат, несколько превзошла наши оценки. Компания подтвердила свой прогноз производства на весь год. Тем не менее, судя по операционным результатам за 1П19 и по тому, что добыча во втором полугодии обычно выше, чем в первом, за счет сезонной ликвидации запасов концентрата, накопленных на Майском, мы консервативно оцениваем потенциал превышения прогноза компании на 3-4%. Мы повышаем наш прогноз производства на весь год на 3% до 1,6 млн унций в золотом эквиваленте.

- По сравнению с 1К19 выручка увеличилась на 13% до $492 млн в 2К19 и за 1П19 достигла $946 млн. Мы ожидаем EBITDA на уровне $400 млн при рентабельности 42%. Заявленный чистый долг ($1,7 млрд) предполагает, что свободные денежные потоки после выплаты процентов составили в 2К19 около $150 млн, что соответствует показателю за 1П19 около минус $75 млн. (Отметим, что во втором полугодии свободные денежные потоки обычно выше за счет сезонного высвобождения оборотного капитала). По нашим оценкам, чистая прибыль в 1П19 может составить около $240 млн, что подразумевает дивиденды за 1П19 около $120 млн при доходности 2%.

- Мы провели оценку с учетом разных сценариев, притом что в оптимистичном сценарии цена золота равна $1 500/унция. Мы присвоили равную вероятность спотовому, базовому и оптимистичному сценарию. Следует отметить, что наш базовый сценарий самый консервативный: цена золота ниже спотовой цены. Исходя из целевого значения коэффициента "стоимость предприятия/EBITDA 2020о" 7,5 в рамках спотового и базового сценариев и чуть меньшего, 7,0 — в случае оптимистичного сценария, мы оцениваем целевую рыночную капитализацию на уровне $6,7 млрд. Мы повышаем целевую цену на 8% до $14,20/11,42 британского фунта за акцию. Мы сохраняем рекомендацию ПОКУПАТЬ акции компании, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.