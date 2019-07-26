Сектор недвижимости: высокие темпы роста продаж во II квартале
С 1 июля вступило в силу положение об обязательном использовании девелоперами эскроу-счетов для финансирования строительства. Опасения относительно роста цен, связанного с изменением правил регулирования сектора, продолжают стимулировать спрос на жилье, несмотря на рост ставок по ипотечным кредитам (+90 бп с начала года, до 10,5% в мае) и ослабление общего потребительского спроса. За 1п19 продажи на первичном рынке жилья в Москве и Санкт-Петербурге выросли в годовом сопоставлении на 37% и 47% соответственно, чему, в том числе, способствовала необходимость девелоперов уложиться в нормативы продаж, предусмотренные новым регулированием.
На наш взгляд, в результате потенциал спроса был реализован раньше, чем предполагалось, и в ближайшем будущем рост на рынке замедлится. Мы также считаем, что мелкие девелоперы могут столкнуться с проблемой привлечения финансирования, что приведет к сокращению ввода жилья после 2020 г. и будет способствовать консолидации сектора.
Нашим фаворитом среди основных игроков является ПИК (500 руб., Покупать), демонстрирующая наиболее высокие темпы роста продаж, прогресс в реализации проектов и впечатляющую стратегию. За ней следует Группа ЛСР (прогн. цена 2,80 долл., Покупать), по своей инвестиционной привлекательности превосходящая Эталон (2,00 долл., Держать), потенциал переоценки акций которого по-прежнему ограничен в связи с неопределенностью относительно цены выкупа оставшихся 49% в Лидер-Инвесте.
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