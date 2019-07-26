Amazon отчитался за второй квартал, сообщив о росте выручке на 20%, до $63,4 млрд, что оказалось выше средних ожиданий по рынку, предполагавших результат $61,8 млрд. При этом прибыль компании увеличилась всего на 3,6%, до 2,63 млрд. Главной причиной падения маржинальности стали повышение расходов на логистику и убыточный международный бизнес, стагнирующий из-за торговой войны. Операционный убыток по международному сегменту увеличился до $601 млн против $494 млн в аналогичном квартале 2018 года.

Облачный бизнес Amazon Web Services не смог поддержать прибыльность компании из-за замедления роста более чем с 40% до 37% г/г. Операционная прибыль по AWS поднялась на 29%, до $21,21 млрд, так как увеличились расходы на поставку компонентов для дата-центров, а также усилилась конкуренция со стороны Google и Microsoft. Для сравнения: выручка облачного бизнеса Microsoft Azure повысилась на 64% г/г. Безусловно, AWS лидирует и по доле рынка, и по темпам роста в долларовом выражении, но давление внешних факторов продолжит влиять на маржинальность компании. Amazon пытается сохранить свою команду путем повышения зарплаты и увеличения опционных бонусов. Количество акций увеличилось на 16 млн, достигнув 510 млн.

Ожидаю, что Amazon продолжит страдать от снижения маржинальности, но лидерство в ритейле и облачном сервисе позволит компании наращивать выручку темпами выше 20% в ближайшие три-четыре квартала.

Целевая цена Amazon до конца года — $1968.