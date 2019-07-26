24 июля состоялось IPO Livongo Health – компании, которая развивает онлайн-систему контроля за хроническими заболеваниями.

Платформа Livongo Health помогает пациентам c хроническими заболеваниями, такими как диабет, отслеживать состояние своего организма. На сегодняшний день основное направление деятельности Livongo Health состоит в обеспечении больных диабетом возможностью контролировать состояние своего здоровья, в планах – аналогичная методика для гипертоников.

По состоянию на 30 июня 2019 года на платформе Livongo Health было зарегистрировано более 192 тыс. пользователей и 720 клиентов, 20% из которых состоят в списке Fortune 500.

Платформа Livongo состоит из Livongo for Diabetes (анализирует уровень сахара в крови, в случае его превышения предлагает консультацию специалиста компании), Livongo for Hypertension (измеряет артериальное давление, напоминает о необходимости принять лекарство), Livongo для предиабета (мобильное приложение для контроля веса с возможностью получить консультацию диетолога), а также приложение для управления поведением и повышения психологической устойчивости.

Результаты: снижение затрат и улучшение состояния здоровья более чем 190 тыс. пользователей. Последние данные показали, что использование платформы снижает расходы на лечение диабета на 21,9% ($88 в месяц), благодаря тщательному контролю за уровнем сахара в крови, снижению веса и общему улучшению самочувствия. В среднем клиенты компании экономят до $1900 в год.

Рост свыше 100% при сокращении расходов. За 2018 год выручка компании повысилась на 122%, в первом квартале 2019-го ее рост ускорился до 157%. Маржа EBIT в 2018 году составляла —55%, в 2017-м: —51%, а по итогам первого квартала текущего года равнялась —52%.