Акции Юнипро, оказавшиеся под давлением ввиду пожара на Березовской ГРЭС и снижения объемов производства в течение последних семи лет, вновь приобретают привлекательность. 8 августа компания опубликует отчетность за 1п19 по МСФО. Как мы полагаем, благодаря высоким ценам на рынке на сутки вперед и высоким производственным показателям в отчетном периоде Юнипро покажет рост EBITDA на 13% г/г, до 15,4 млрд руб. – самого высокого уровня с 2016 г. Помимо этого, у компании блестящие перспективы: в ближайшие пять месяцев должна возобновить работу Березовская ГРЭС, в результате чего EBITDA в 2020 г. увеличится еще на 43% г/г. Мы оставляем нашу прогнозную цену на 12 месяцев без изменений на уровне 3,23 руб. за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 32%, исходя из чего по бумагам Юнипро мы подтверждаем рекомендацию Покупать. Основным инвестиционным риском остается судебный спор с Русалом, однако 25 июля Юнипро сообщила, что стороны начали переговоры о заключении мирового соглашения.

Рост EBITDA на 13% в 1п19. Как мы полагаем, финансовые результаты Юнипро за 1п19 положительно скажутся на ожиданиях на весь 2019 г. Мы ожидаем рост выручки на 14% г/г, до 42 870 млн руб., благодаря повышению цен на рынке на сутки вперед в первой и второй ценовых зонах на 11% г/г и 17% г/г соответственно и увеличению производства электроэнергии на 12% г/г. Согласно нашему прогнозу, скорректированная EBITDA вырастет на 13% г/г, до 15 417 млн руб., при этом общие затраты также увеличатся – в основном вследствие подорожания топлива. По нашим расчетам, если предположить обычную ставку налога за второй квартал, чистая прибыль за 1п19 увеличится на 22% г/г, до 9 974 млн руб.

Ожидания от телеконференции. В ходе телеконференции (8 августа, 13:00 мск) мы будем ожидать от руководства комментариев относительно прогресса и сроков возобновления работы третьего блока Березовской ГРЭС, повышения плановых показателей на 2019 г. с учетом предполагаемых сильных результатов за 1п19, а также плана действий в судебном споре с Русалом.

Переоценка акций близка. Поскольку до возобновления работы Березовской ГРЭС осталось всего пять месяцев, при этом в декабре будут выплачены промежуточные дивиденды с дивидендной доходностью 4,2%, а впоследствии дивиденды с доходностью 6,0% (с общей годовой доходностью 11,9% в течение последующих пяти лет), котировки Юнипро – единственной генерирующей компании, чьи акции не подорожали в 1п19, – могут заметно повыситься в ближайшей перспективе. Бумаги Юнипро прибавили в стоимости лишь 1% за полугодие, тогда как котировки других крупных электроэнергетических компаний выросли на 11–79% за тот же период. Основным инвестиционным риском остается судебный спор с Русалом, хотя мы по-прежнему считаем наиболее вероятным сценарием урегулирование спора и устранение угрозы для Березовской ГРЭС в части платежей по ДПМ.