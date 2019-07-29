Компания представит МСФО результаты за 1П19 в среду, 31 июля.

Несмотря на снижение выработки в 2019 г., мы ожидаем сильные результаты благодаря, в первую очередь, росту цен РСВ на электроэнергию.

Выработка в 1П19 снизилась на 2,3%, но при этом средний рост цен на электроэнергию составил 13,5%, а на Урале, где у компании находятся крупные Рефтинская и Среднеуральская станции рост составил 19,5% г/г.

В результате мы ожидаем роста EBITDA в 1П19 на 13,1% г/г, чистой прибыли – на 31,8%.

Несмотря на значительный рост показателей, мы считаем, что котировки покажут околонулевой рост или снижение, поскольку компания переживает существенную трансформацию бизнеса – продает угольную Рефтинскую ГРЭС и занимается строительством ветропарков.

Мы отмечаем, что внимание инвесторов будет приковано к конференц-звонку, который будет проведен в формате встречи с аналитиками в офисе компании.

Менеджмент поделится комментариями касательно продажи актива и, скорее всего, даст обновленный прогноз по ключевым показателям на 2019г.

Ранее менеджмент дал крайне консервативный прогноз по чистой прибыли на 2019 г. – в 6,7 млрд руб., который, скорее всего, будет побит. Мы ожидаем, что при прибыли за 2019 в 8,6 млрд руб. дивидендная доходность акций составит впечатляющие 15,9%.

Несмотря на такие позитивные краткосрочные прогнозы, мы видим риск распродаж в акциях Энел Россия в том случае, если менеджмент на встрече с аналитиками даст понять, что специальных дивидендов от продажи Рефтинской ГРЭС не будет. По нашей модели у компании не будет свободных средств для их выплаты.