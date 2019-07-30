Вчера вечером после закрытия торгов в США мировой лидер в области геномных исследований Illumina опубликовала финансовый отчет по итогам II квартала и 6 месяцев 2019 года. Квартальная выручка компании незначительно увеличилась на 1% г/г до $338 млн. По американским стандартам отчетности GAAP консолидированная чистая прибыль возросла на 46,5% с $200 млн за аналогичный период годом ранее до $293 млн.

Несмотря на то, что финансовые результаты по итогам II квартала не оправдали ожиданий как менеджмента, так и инвестиционного сообщества, компания отмечает последовательный рост поставок аппаратов и систем секвенирования с высокой, средней и низкой пропускной способностью и рассчитывает на улучшение показателей в будущем. Стоит отметить, что Illumina начала сотрудничать с китайской компанией AnchorDx, которая занимается молекулярной диагностикой: совместно компании планируют разработать технологии обнаружения и лечения онкологических заболеваний и выйти на азиатские рынки.

По итогам шести месяцев выручка компании увеличилась на 4,5% г/г до $1,7 млрд, а консолидированная чистая прибыли расширилась на 30% г/г до $517 млн. Во II квартале свободный денежный поток сократился с $218 млн за аналогичный период годом ранее до $96 млн вследствие приобретения компании Pacific Biosciences. Сделка была объявлена 1 ноября 2018 года, и ожидается, что она будет закрыта в IV квартале текущего года. Инфраструктура, которая есть в распоряжении Illumina, позволит эффективно развить и использовать новые технологии Pacific Biosciences в сегменте полного секвенирования.

По итогам 2019 года менеджмент Illumina прогнозирует рост выручки на 6% в годовом выражении (около $3,5 млрд) и увеличение чистой прибыли, приходящейся на акционеров, на 14-15% годовых до $942-956 млн. Данные прогнозные значения не учитывают возможный синергетический эффект от объединения с Pacific Biosciences. Мы сохраняем позитивный прогноз по акциям и ожидаем, что развитие и расширение рынка геномных исследований поспособствует росту продаж специализированной медтехники для проведения секвенирования и генотипирования – и соответственно росту финансовых показателей компании.

Нужно отметить, что с момента создания в 1998 году Illumina демонстрирует непрерывный рост в течение 20 лет. В 2013-2018 гг. среднегодовой темп роста выручки составил 15%. Кроме того, на протяжении последних 10 лет компания имеет положительный свободный денежный поток и отрицательный чистый долг, что делает компанию надежной для инвестиций.