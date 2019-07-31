По данным Банка России, в июле инфляционные ожидания населения на год вперед остались неизменными (9.4% г/г), при этом баланс ожиданий предприятий снизился с 10.2 п до 9.0 п.

Несмотря на стремительное замедление регистрируемой инфляции (4.5% г/г, по состоянию на 21 июля), в прошлом инфляционные ожидания населения в июле традиционно оставались на повышенных уровнях из-за индексации тарифов ЖКХ. Доля респондентов, отметивших рост цен на ЖКХ, увеличилась с 31% до 33%. При этом даже незначительное повышение цен на мясную продукцию в июне-июле немедленно нашло отражение в оценках населения (38% опрошенных отметили рост цен на мясо).

Преградой для снижения ожиданий также выступают ухудшившиеся потребительские настроения респондентов как относительно личного благосостояния, так и относительно перспектив развития страны. Исторически «трудные» времена всегда ассоциировались у населения с повышенным ростом цен, что, однако, не соответствует реальным экономическим процессам.

Оценки предприятий, наоборот, оказались более «объективными». Ожидания практически всех отраслей замедлились, за исключением нефтегазовой отрасли из-за ожиданий роста цен на нефть. Банк России отмечает, что предприятия назвали слабый спрос основной причиной для замедления роста в будущем. Тем не менее, мы полагаем, что снижение роста издержек в июне (до 3.9% г/г против 4.4% г/г в мае) сыграло не последнюю роль в замедлении ожиданий.

Мы полагаем, что такая динамика инфляционных ожиданий не создает дополнительных вторичных инфляционных рисков для экономики и позволяет Банку России продолжать нормализацию процентной политики (SGe: снижение ключевой ставки на 25 бп в сентябре).



