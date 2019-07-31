Хотя цена Юралз в 2К19 выросла на 9%, основные макроэкономические индикаторы нефтяного сектора предполагают сохранение EBITDA и чистой прибыли близко к уровням предыдущего квартала, но это подразумевает падение соответственно на 10% и 20% в сопоставлении с 2К18. Проблемы с поставками нефти по трубопроводу "Дружба" могли негативно отразиться на свободных денежных потоках за счет увеличения оборотного капитала, хотя на операционных показателях это по большей части не отразилось. В итоге мы ожидаем, что лучшие результаты покажут ЛУКойл и Газпром нефть. На следующей неделе Газпром нефть (8 августа) и Роснефть откроют сезон публикации отчетности, а ЛУКойл и Татнефть объявят свои результаты в конце августа.

- Мы полагаем, что на финансовые показатели ЛУКойла и Газпром нефти в меньшей степени повлияли сложности с транспортировкой нефти по трубопроводу "Дружба" Транснефти, т. к. у обеих компаний доля переработки выше среднего и они используют собственную инфраструктуру экспорта нефти. В 2К19 повышение компенсации за поставку продуктов на внутренний рынок было выгодно компаниям с высокой долей перерабатывающих активов, тогда как влияние ограничений на добычу по соглашению ОПЕК+ в случае ЛУКойла и Газпром нефти было незначительным. Мы считаем, что в 2К19 свободные денежные потоки обеих компаний оставались высокими. У ЛУКойла мы прогнозируем свободные денежные потоки за 2К19 на уровне 1К19 ($2,1 млрд) и снижение EBITDA на 3% с уровней 1К19 за счет небольших убытков по хеджевым контрактам. Свободные денежные потоки Газпром нефти за 2К19, по нашим прогнозам, составят $0,9 млрд, включая дивиденды от СП Арктикгаз, а EBITDA, вероятно, останется на уровне 1К19.

- В случае Роснефти мы ожидаем сохранения EBITDA за 2К19 практически на уровне 1К19 и прогнозируем снижение этого показателя у Татнефти на 11% по сравнению с 1К19. У обеих компаний свободные денежные потоки, вероятно, были под давлением за счет накопления товарных запасов в течение квартала. Как следует из официальных комментариев Роснефти и Транснефти в начале июля, на конец 2К19 Роснефть аккумулировала в трубопроводной системе Транснефти около 3,5 млн т товарных запасов нефти сверх обычного уровня, что предполагает увеличение оборотного капитала за квартал примерно на $1,2 млрд (эти средства будут высвобождены в 2П19, но связанный с этим доход может быть нивелирован из-за сокращения добычи Юганскнефтегаза). По нашим оценкам, товарные запасы Татнефти должны были вырасти за квартал не менее чем на 0,4 млн т вследствие падения экспорта (на 1 млн т в 2К19, по данным отраслевой статистики). Мы считаем, что свободные денежные потоки Роснефти уменьшились на 4% по сравнению с 1К19 и на 20% — с уровней 2К18, достигнув $2,8 млрд в 2К19, а у Татнефти этот показатель упал на 22% в сопоставлении с 1К19 и на 25% — в сравнении с 2К18 до $0,5 млрд.

- Исключая эффект от обесценения активов чистая прибыль Роснефти, возможно, повысилась на 31% с уровня 1К19 до $2,6 млрд в 2К19. Тем не менее компания проводила в отчетности убыток от переоценки активов три прошедших квартала подряд. Пока вероятность очередных списаний в 2К19 неясна. ВР вчера опубликовала свою оценочную долю в чистой прибыли Роснефти без учета дополнительных чрезвычайных отчислений в 2К19, как показывают наши расчеты, говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



