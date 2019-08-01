Итогом завершившегося вчера заседания FOMC стало ожидаемое снижение ключевой ставки на 25 б.п. (до 2,25% годовых по целевой ставке Fed funds), которое сопровождалось неожиданной для финансовых рынков «ястребиной» риторикой (именно она важна для понимания траектории ключевой ставки). Ключевым стало высказывание Дж. Пауэлла о том, что это снижение является лишь внутрициклической корректировкой политики и «не является началом длинной серии снижений», которая характеризует текущий «ястребиный» настрой членов комитета (очередная смена настроений). Эта фраза расходится с ожиданиями рынка по траектории ставки и с недавними «голубиными» высказываниями ряда членов комитета и самого главы, который отмечал риск стабилизации инфляции в США заметно ниже цели (2%), а также превалирующие внешние риски (замедление глобальной экономики, неурегулированный торговый конфликт с Китаем). Кстати говоря, последние переговоры, судя по отсутствию позитивных новостей в СМИ и по угрозам Д. Трампа в адрес китайской стороны, вновь завершились без результата.

Складывается впечатление, что политика ФРС сильно увязана с динамикой рынка американских акций: при «медвежьем» состоянии ФРС демонстрировал готовность к быстрому смягчению, а сейчас рынок в основном растущий и можно вернуться к выжидательной позиции для оценки состояния экономики. Хотя участники рынка UST это уже сделали: спред между 10- и 2-летними бондами опустился до 4-месячного минимума (16 б.п.), отрицательный спред почти всегда предшествовал наступлению рецессии. Таким образом, участники долгового рынка не разделяют мнение FOMC о том, что текущий рост экономики США является устойчивым. Одной из главных причин является огромный долг американского корпоративного сектора, под давлением которого приближающийся циклический спад может быть неожиданно глубоким и продолжительным. «Ястребиная» политика ФРС может ускорить приближение этого спада.

Американский рынок акций отреагировал падением (на 1% по индексу S&P), на рынке фьючерсов произошло изменение вероятности снижения ключевой ставки на 25 б.п. в сентябре с 85% до 60%. По-видимому, для более быстрого смягчения монетарной политики ФРС нужен падающий фондовый рынок (это плохая новость для «быков» в американских акциях и инвесторов в GEM). Доллар естественно отреагировал укреплением к большинству валют (в частности, рубль сегодня ослаб на 50 копеек по сравнению с уровнем до публикации решения FOMC).