Сталелитейная компания ММК представила ожидаемо слабые финансовые результаты за 2 квартал 2019 года.

Выручка компании снизилась на 5,1% г/г до $2 млрд, а чистая прибыль просела на 30,6% г/г до $272 млн. Главной негативной новостью для инвесторов стало падение свободного денежного потока в 4,3 раза по сравнению с 1 кварталом текущего года до $61 млн в основном из-за увеличения капзатрат. Это привело к тому, что дивиденд на акцию во 2 квартале 2019 года упал до 3-летнего минимума – 0,69 руб. на акцию. Причем ММК выплатит не 100%, а 200% объема свободного денежного потока, используя иные финансовые источники. Таким образом, дивидендная доходность ММК составит 1,8% – минимальный объем среди конкурентов – НЛМК, Северсталь. Последний день для покупки акций ММК для участия в дивидендных выплатах – 11 октября.

Среди положительных факторов следует отметить, что себестоимость продаж во 2 квартале выросла только на 4,8% г/г до $1,45 млрд, несмотря на то, что ММК лишь на 20% обеспечена своей железной рудой, цены на которую достигли 5-летних максимумов. Кроме того, компания ожидает сохранение спроса на продукцию на отечественном рынке в 3 квартале текущего года, что поддержит финансовые показатели ММК. Тем не менее рекордный объем дивидендов, который наблюдался в 2018 году, выглядит недостижимым как минимум до конца текущего года.