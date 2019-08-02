Акции Газпром нефти за последние два месяца опередили в росте бумаги сопоставимых компаний и в целом индекс РТС на 18% и 17% соответственно, превысив нашу прогнозную цену на 12 месяцев, равную 6,50 долл. Мы немного повышаем – до 6,60 долл. – прогнозную цену с учетом более высоких, чем мы предполагали, дивидендов от Арктикгаза (в размере 600 млн долл.) за 2к19. Поскольку новая цена подразумевает ожидаемую полную доходность 6%, мы понижаем рекомендацию по бумагам Газпром нефти с Покупать до Держать.

Понижение до Держать после опережающего роста. Акции Газпром нефти за последние два месяца опередили в росте бумаги сопоставимых нефтяных компаний и в целом индекс РТС на 18% и 17% соответственно, превысив нашу прогнозную цену на 12 месяцев. Хотя мы подняли прогнозную цену на 1,5%, до 6,60 долл., с учетом дивидендной доходности 7,2% ожидаемая полная доходность, по нашим расчетам, теперь составляет лишь 6%. В результате мы понижаем рекомендацию по бумагам Газпром нефти с Покупать до Держать.

Фактические показатели могут превысить наши прогнозы в случае получения льготы по НДПИ. По данным газеты Коммерсант, Газпром нефть может с 2020 г. получить льготу по НДПИ для Приобского месторождения в размере около 13,5 млрд руб. (212 млн долл.) в год. Льгота позволит Газпром нефти по итогам 2020 г. увеличить EBITDA на 2%, а также положительно скажется на дивидендных выплатах за год. Помимо этого, NPV компании может дополнительно повыситься на 0,9 млрд долл. (или 2,7% ее текущей рыночной капитализации), в случае если льгота будет действовать в течение десяти лет. Это допущение пока не учтено в нашей модели, поэтому фактические финансовые показатели могут превысить наши текущие прогнозы.

Основные риски. В число основных рисков входят волатильность цен на нефть и курса рубля, а также возможные изменения в регулировании сектора, причем они могут как повысить, так и понизить инвестиционную привлекательность компании. Помимо этого, к повышательным рискам мы отнесем потенциальное увеличение коэффициента дивидендных выплат (c 35% в текущем базовом сценарии) и заметное повышение ликвидности.