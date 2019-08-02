Ростелеком опубликовал результаты за 2К19, превысив консенсус-прогноз по показателю OIBDA на 3.5%.

Основные положительные моменты: улучшение динамики выручки кв/кв, хороший контроль над затратами, увеличение доли цифровых услуг (57% от выручки)

Прогноз на 2019 повышен. Рост выручки и OIBDA — не менее 3% (ранее: не менее 2.5% г/г)

Во 2К19 выручка выросла на 4% г/г до 80 млрд руб. на уровне консенсус-прогнозов. Вклад цифровых сегментов вырос до 57% (против 56% в 1К19 и 53% по итогам прошлого года). Основной прирост выручки пришелся на VPN сервисы (+27% г/г до 7.2 млрд руб.) на фоне более высокого спроса B2B/G сегментов. Также положительный рост был обеспечен VAS и облачными услугами (+19% г/г до 9 млрд руб.), что обусловлено дальнейшей реализацией проекта Smart City. Ожидаемо слабые результаты показали услуги фиксированной телефонии, выручка от которых снизилась на 13% г/г.

Операционные показатели, в целом, показали неплохую динамику. Абонентская база фиксированной телефонии снизилась на 9% до 16.6 млн. Другие сегменты показали лучший результат. Количество клиентов, пользующихся услугами доступа в интернет, выросло на 0.4%, а платного телевидения — на 2% г/г. Число абонентов MVNO с Tele2 достигло 1.3 млн (+39% г/г). Динамика среднего дохода с абонента была лучше г/г. Blended ARPU возрос на 6% г/г и на 0.2% кв/кв до 544 руб.

Показатель OIBDA увеличился на 13% до 27.2 млрд руб. (на 3.5% выше консенсуса и на 2% выше оценок АТОНа). OIBDA была поддержана хорошим контролем над затратами: операционные расходы выросли всего на 2% г/г. Рентабельность по OIBDA составила 33.9% (+35 бп кв/кв).

Чистая прибыль выросла на 40% до 4.3 млрд руб. благодаря хорошим результатам ассоциированных компаний (в основном Tele2): за 2К19 показатель на уровне 415 млн руб. против 194 млн руб. во 2К18. Также рост был обусловлен прибылью от курсовых разниц по сравнению с убытком год назад.

• Tele2 опубликовала результаты за 2К, отмечено ухудшение динамики кв/кв. Выручка выросла на 12.7% г/г (против +15.1% в 1К) до 39.7 млрд руб. EBITDA достигла 15.5 млрд руб. (+41.2% г/г) частично благодаря внедрению новых стандартов. EBITDA маржа составила 39.2% против 42.7% в 1К. Чистая прибыль достигла 1.4 млрд руб.(в 1К 2.3 млрд руб.). Позитивным фактором стало дальнейшее снижение показателя оттока до 7.6%. Чистый долг к EBITDA сократился до 2.2x.

Капитальные вложения Ростелекома выросли на 6% г/г во 2К до уровня в 15.2 млрд руб. Без учета государственных программ, капитальные затраты снизились на 4% г/г до 11.5 млрд руб. FCF составил 11.4 млрд руб. Чистый долг группы снизился кв/кв с 208.4 млрд руб. в 1К до 201.6 млрд руб. (Чистый долг/OIBDA — 1.9x против 2.0x в предыдущем квартале).

Группа повысила прогноз на 2019 финансовый год. Ростелеком планирует увеличить выручку и OIBDA не меньше, чем на 3% (против ранее ожидавшегося роста на 2.5%). План по капитальным затратам без учета госпрограмм был подтвержден на уровне 65-70 млрд руб.

Оценка

По нашим оценкам, Ростелеком торгуется с мультипликаторами FY19 P/E 9.4x и EV/EBITDA 4.3x.