24 июня мы исключили из портфеля наиболее привлекательных акций ГДР X5 Retail Group, торговавшиеся по цене 34,30 долл. На текущий момент котировки данной бумаги снизились на —4% относительно упомянутого уровня и на —7% относительно максимальной цены в 35,5 долл., достигнутой 16 июля. В ожидании финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2к19, которая будет опубликована 15 августа, мы расцениваем произошедшую коррекцию как удачную возможность для покупки акций. Текущая рыночная цена (+32% с начала года) дисконтирует высокие темпы роста рентабельности X5 Retail Group, ожидаемые рынком до конца года, но не в полной мере отражает вероятность того, на сколько фактические финансовые результаты компании могут превысить консенсус-прогноз.

Мы ожидаем, что во 2к19 X5 Retail продемонстрирует сильные показатели: по нашим оценкам, рентабельность EBITDA будет близкой к 8%, при этом любое значение выше 7,5%, как мы полагаем, может дать импульс к повышению стоимости бумаг компании. Исходя из этих соображений, мы вновь добавляем ГДР X5 Retail Group в портфель наиболее привлекательных акций (текущая цена 32,8 долл./ГДР).