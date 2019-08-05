Во II квартале X5 Retail продемонстрирует сильные показатели по МСФО
24 июня мы исключили из портфеля наиболее привлекательных акций ГДР X5 Retail Group, торговавшиеся по цене 34,30 долл. На текущий момент котировки данной бумаги снизились на —4% относительно упомянутого уровня и на —7% относительно максимальной цены в 35,5 долл., достигнутой 16 июля. В ожидании финансовой отчетности эмитента по МСФО за 2к19, которая будет опубликована 15 августа, мы расцениваем произошедшую коррекцию как удачную возможность для покупки акций. Текущая рыночная цена (+32% с начала года) дисконтирует высокие темпы роста рентабельности X5 Retail Group, ожидаемые рынком до конца года, но не в полной мере отражает вероятность того, на сколько фактические финансовые результаты компании могут превысить консенсус-прогноз.
Мы ожидаем, что во 2к19 X5 Retail продемонстрирует сильные показатели: по нашим оценкам, рентабельность EBITDA будет близкой к 8%, при этом любое значение выше 7,5%, как мы полагаем, может дать импульс к повышению стоимости бумаг компании. Исходя из этих соображений, мы вновь добавляем ГДР X5 Retail Group в портфель наиболее привлекательных акций (текущая цена 32,8 долл./ГДР).
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