Наиболее существенное последствие новых санкционных мер США — это лишение Минфина доступа к рынку долларовых займов, поскольку запрет на участие в них наложен фактически на всю американскую финансовую инфраструктуру. План заимствований в рамках бюджета на 2020-2021 гг. предусматривает ежегодный выпуск новых еврооблигаций на сумму 3 млрд. долл. Теперь данные объемы, вероятно, придётся привлекать в другой иностранной валюте или на внутреннем рынке. У Минфина есть успешный опыт выпуска облигаций в евро (на 750 млн. евро в марте 2019 года и на 1 млрд. евро в ноябре 2018 года). В случае перераспределения заимствований с внешнего на внутренний рынок объём ежегодных размещений ОФЗ может увеличиться примерно на 10%. Таким образом, на внутреннем долговом рынке умеренно усилится конкуренция между государством и корпоративными заемщиками. Другим отрицательным эффектом для российских компаний, желающих привлечь на рынке долларовое финансирование, станет отсутствие ориентира по доходности, в качестве которого выступают доходности суверенных облигаций. В целом же данная мера не несёт в себе критических последствий для российского бюджета, который сейчас весьма устойчив, профицитен и балансируется при цене на нефть около 50 долл./бар. С учетом возникших ограничений на внешние займы дальнейшее продвижение инициатив с расходованием средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) выглядит более рискованным.

Самый потенциально негативный сценарий для рубля с запретом участия американских инвесторов в размещениях ОФЗ пока не реализовался. Именно такой вариант предполагал бы большой объём продаж ОФЗ с последующей конвертацией выручки в валюту, что могло оказать существенное давление на рубль по сценарию августа-сентября прошлого года. С учётом текущих формулировок санкций такой сценарий развития событий пока маловероятен. Однако постепенный выход части иностранных инвесторов из рынка ОФЗ возможен, так как с учётом нового витка санкционного давления эти бумаги вполне могут начать восприниматься инвесторами как токсичный актив. Возврат иностранных инвесторов на рынок ОФЗ был драйвером для укрепления рубля в первом полугодии 2019 года. В ближайшей перспективе данный приток может смениться умеренным оттоком, ограничивая потенциал восстановления рубля.

Дополнительным негативным фактором для российской валюты остается ухудшение настроений на развивающихся рынках в целом в свете эскалации темы торговых войн, укрепления доллара до максимальных за последние 2 года отметок и весьма сдержанных намерений ФРС снижать ставки. Пятничная реакция российского валютного рынка на тему санкций была несколько избыточной в связи с неточностью имевшихся на тот момент формулировок санкционных мер, что порождало существенный простор для интерпретации. Сегодня рубль частично восстанавливает позиции, но устойчивый возврат до отметок ниже 64 в паре с долларом и 71,3 в паре с евро пока выглядит маловероятным и требует улучшения глобальных настроений в отношении рисковых активов.