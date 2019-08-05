Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается негативный. Цены на нефть снижаются после роста накануне, а сигналы с мировых фондовых площадок пессимистичны. Для российского рынка определяющим фактором станут новости о вступлении в силу 26 августа нового пакета американских санкций, связанных с делом Скрипалей. Санкции затрагивают госдолг, международное кредитование РФ и экспорт, но не распространяются на госкомпании.

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,4-1,3% во главе с высокотехнологичным сектором. Индекс S&P500 упал в район минимумов с конца июня, приближаясь к отметке 2900 пунктов. Основной причиной продаж стали ожидания усиления торгового противостояния, в связи с грядущим 1 сентября вводом пошлин на весь оставшийся импорт китайских товаров. Дональд Трамп принял решение вопреки мнению советников. Статистика при этом показала умеренное замедление темпов роста занятости вне сельскохозяйственного сектора США в июле.

Фьючерс на индекс S&P500 утром теряет около 1% после того, как Трамп подтвердил свое решение.

Торги в Европе завершились падением индекса Euro Stoxx 50 примерно на 3,3% на фоне всеобщего уклонения от риска. Не исключено, что США введут дополнительные пошлины на импорт в том числе против европейских товаров.

На торгах в Азии утром наблюдается негативная динамика. Японский Nikkei 225 упал на 1,9%. На биржах Китая индексы теряют порядка 1-1,5%. Статистика при этом показала снижение индекса деловой активности в секторе услуг КНР по расчетам Caixin в июле с 52 до 51,6 пункта – умеренно негативно для настроений.

Нефтяные фьючерсы утром теряют около 1,5% после повышения в пятницу. Цены на нефть Brent в итоге опустились чуть ниже 61 долл, а WTI – ниже 55 долл на фоне укрепления доллара и всеобщего уклонения инвесторов от риска. Ближайшими поддержками для котировок выступают уровни 59,63 долл и 53,50 долл соответственно. Фундаментальные факторы, тем временем, остаются умеренно благоприятными для рынка и по-прежнему указывают на более ограниченное предложение в США. Так, число нефтяных буровых установок в стране на прошлой неделе, по данным Baker Hughes, снизилось на 6 единиц, до 770 единиц.

Основные события недели: промышленные заказы и промышленное производство Германии, сальдо торгового баланса и инфляция в Китае, предварительный ВВП Великобритании во 2-м кв, индекс цен производителей США. Квартальные отчетности Unicredit, Walt Disney, Glencore, Munich Re, Adidas, ThyssenKrupp, Uber, AIG и других. В России финансовые результаты по МСФО за 2-й кв 2019 г представят Полюс, ТГК-1, Газпром нефть, Евраз, Юнипро. MSCI объявит итоги ребалансировки своего индекса.

Индексы Мосбиржи и РТС, после объявления о новых санкциях, завершили торги пятницы существенным падением. Рублевый индикатор подошел к поддержке 2665 пунктов, пробой которой направит его в район 2600 пунктов. Долларовый индекс преодолел отметку 1300 пунктов и теперь может взять курс на район 1270 пунктов. Оба индикатора находятся на пороге слома среднесрочного восходящего тренда.

Рубль при этом ослаб против доллара и евро чуть более чем на 1%, поднявшись до максимумов с июня текущего года. Пара доллар/рубль приостановила повышение в районе 65,60 руб, преодоление которого может поднять доллар к 66,50 руб. Пара евро/рубль поднялась выше 72,20 руб (средняя полоса Боллинджера недельного графика) и при закреплении выше в ближайшие дни может взять курс на район 74 руб (верхняя полоса Боллинджера).

Утром российские фондовые индексы и рубль вновь окажутся под давлением санкционных и торговых новостей, в связи с чем могут продолжить нисходящее движение. Позитивным фактором, однако, выступает то, что новые американские санкции не должны затронуть госкомпании РФ. От финансовых ограничений, однако, пострадают госбанки. Август пока оправдывает свой месяц неприятных сюрпризов и не радует игроков на повышение.