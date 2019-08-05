В пятницу динамика цен на золото полностью определялась риторикой президента США Дональда Трампа, который накануне объявил о введении новых импортных пошлин на товары из Китая. Цена желтого металла в ночь с четверга на пятницу превысила $1 440 за унцию и в пятницу почти весь день держалась в диапазоне $1 435-1 445 за унцию.

Позитивные данные по рынку труда в США не оказали давления на котировки золота. Уровень безработицы составил 3,7%, что почти соответствовало консенсус-прогнозу (3,6%), число новых рабочих мест вне сельского хозяйства выросло на 164 тыс. (консенсус составлял 165 тыс.), средняя почасовая оплата труда повысилась на 0,3% (консенсус-прогноз предполагал рост на 0,2%). В целом представленные данные свидетельствуют об устойчивости рынка труда.

Тем не менее котировки золота не снизились из-за высоких геополитических рисков. После объявления Дональда Трампа о введении новых пошлин на китайский импорт инвесторы стали ждать контрмер со стороны КНР, и первые ответные шаги последовали сегодня утром: Пекин начал девальвацию национальной валюты, которая впервые с 2008 года преодолела отметку 7 юаней за доллар. Также китайским госкомпаниям было поручено приостановить импорт сельхозпродукции из США.

На текущий момент цены на золото имеют все шансы подняться в течение дня еще выше. Помимо того, что Китай может объявить о дополнительных шагах по защите собственных экономических интересов, не исключено, что и Дональд Трамп отреагирует на девальвацию юаня. Также ожидается выступление члена совета управляющих ФРС Лейл Брейнард, которая в данной ситуации будет вынуждена заявить о возросших глобальных рисках и просигнализировать о вероятности смягчения политики Федрезерва. В случае усиления напряженности унция золота вполне может подорожать до $1 475.