В фокусе — пересмотр суверенного рейтинга России
Накануне на рынке преобладал рост. Большинство "голубых фишек" к закрытию прибавили более 1%. Лидерами роста на новости о повышении рейтинга по пассажиропотоку стали акции "Аэрофлота" (+3,42%). В лидерах падения — М.Видео (-2,34%). Пара "доллар/рубль" торговалась в коридоре 65-65,5 руб.
Сегодня "Русал" опубликует отчет по МСФО за II квартал. Цена реализации алюминия во втором квартале была на 1% выше, чем в первом, объем производства также вырос на 1%, до 938 тыс. тонн. В связи с этим мы ждем продаж на уровне предыдущего квартала — $2,2 млрд. Реакция игроков будет нейтральной или слабо негативной: динамика котировок опередила рост финансовых показателей, и инвесторы будут фиксировать прибыль.
Fitch пересмотрит суверенный рейтинг России.Накануне инвесторы спекулятивно отыгрывали повышение рейтинга. Ожидания связаны с тем, что Fitch — единственное из трех глобальных агентств, не снизившее рейтинг после введения санкций. Кроме того, у агентства был позитивный прогноз по рейтингу. Однако, на наш взгляд, повышение рейтинга маловероятно ввиду опасности разрастания торговых войн и низких темпов роста экономики. Скорее всего, агентство сохранит рейтинг и прогноз по нему.
Ожидаем коррекцию в пределах 1%. Перед выходными игроки не будут увеличивать длинные позиции, отскок выглядит неуверенным и кратковременным. Ориентир по индексу Мосбиржи — 2640-2680 пунктов. Прогноз по курсу доллара — 65-66 руб.
Торговая идея на сегодня — спекулятивная покупка акций ММК с целевой ценой в 43 руб. Самые значительные закрытия длинных маржинальных позиций, возможно, ещё не прошли, но на фоне продолжительного снижения в краткосрочном отрезке вероятен отскок в диапазон 42,5-43 руб.
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