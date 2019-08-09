В четверг смягчение внешнего фона обеспечило возврат индекса РТС в область выше 1300 пунктов. Лучше рынка выглядел Норникель (GMKN, +2.6%) – интерес к бумагам компании во многом объясняется благоприятной динамикой мировых цен на металлы. Акции Газпрома (GAZP) и Татнефти (TATN) подорожали на 1.5%, Магнита (MGNT) – на 1.4%, Лукойла (LKOH) – на 1.1%, Новатэка (NVTK) – на 1.0%. Тем временем Алроса (ALRS) подешевела на 2.2% после сообщения о падении полугодовой чистой прибыли по РСБУ на 30% год к году. Слабее прогнозов в части чистой прибыли оказалась и отчетность ВТБ (VTBR) по МСФО за второй квартал текущего года, однако менеджмент банка сохранил цель в 200 млрд. руб. по годовой чистой прибыли, в итоге акции ВТБ подорожали на 0.4%.

Во втором эшелоне было отмечено повышение по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Павловского автобуса (PAZA) подорожали на 42.1%, Южуралникеля (UNKL) – на 16.1%, Лензолото (LNZL) – на 4.5%.

Фондовые индексы США повысились на 1.4%, — 2.2%, фьючерсы на индексы США торгуются ниже уровней закрытия, зафиксированных в четверг. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, по азиатским пока не сложилось единой динамики.

Оснований для завершения консолидации вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС пока не наблюдается. Опасения, связанные с «торговыми войнами», отчасти смягчились, что стало основанием для «отскока» по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM, но динамика цен на золото и доходности казначейских облигаций США указывает на сохранение спроса на «защитные» активы. На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи уровня 65.0 по паре доллар-рубль.