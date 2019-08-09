Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале последних торгов недели в отсутствие сильных сигналов. Перед выходными участники рынка предпочтут занять выжидательные позиции, чтобы не повышать риски инвестирования.

ПРОГНОЗЫ

Антон Старцев из компании "Олма" ожидает консолидации рынка вблизи уровня 1300 пунктов по индексу РТС.

Опасения, связанные с торговыми войнами, отчасти смягчились, что стало основанием для отскока по фондовому индексу развивающихся рынков MSCI EM, отмечает он. Но динамика цен на золото и доходности казначейских облигаций США указывают на сохранение спроса на защитные активы, указывает аналитик.

На валютном рынке, по оценке Старцева, в начале торгов возможна консолидация курса вблизи уровня 65 рублей за доллар.

Константин Кочергин из банка "Восточный" предполагает, что в отсутствие значимых событий для российского рынка рубль, вероятно, будет торговаться в узком диапазоне. Его прогноз по курсу на пятницу — 64,75-65,50 рубля за доллар.

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ

Основные фондовые индексы США на прошлых торгах выросли на 1,4-2,2 на фоне снижения опасений за мировую экономику.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра снижаются на 0,3-0,5%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправлено в пределах 1%. Японский Nikkei 225 по итогам торгов вырос на 0,4%. Индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai снижается на 0,8%.

Стоимость нефти повышается на 0,3% — до 57,55 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро снижается до 1,1185 доллара с 1,1192 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский фондовый рынок в четверг продолжал попытки коррекционного роста вслед за мировыми биржами. Коррекционное повышение цены нефти в направлении ключевого уровня поддержки 60 долларов за баррель сорта Brent и укрепление рубля поддержало восстановление российских акций.

В результате к закрытию индекс Мосбиржи вырос на 0,81% — до 2696,69 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,47%, до 1303,80 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов четверга снизился на 29 копеек и составил 65,04 рубля, евро — на 45 копеек, до 72,73 рубля, следует из данных Московской биржи.