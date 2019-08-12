Предыдущую неделю рынок завершил небольшим снижением. Обороты были низкими, нехарактерными для обычного торгового дня. В лидерах оказались бумаги «Полюса» (+1,6%), аутсайдер — «Русал» с 6% снижения после отчетности. Доллар торговался в районе 65-65,5 руб.

В отчете «Русала» инвесторов насторожило не столько падение прибыли на 40%, до отметки около $600 млн в I полугодии и на 33% — во II квартале (около $300 млн), сколько негативные прогнозы относительно мирового спроса и цен. При этом падение спроса наблюдается лишь в отдельных регионах (так, в Европе, наблюдался рост до 4,8 тыс. тонн) и не носит драматического характера. «Русал» ожидает сокращения объемов на 2%, что, на наш взгляд, не так страшно для бизнеса. Однако падение спроса неразрывно связано с заметным снижением цен. Мы полагаем, что существует риск снижения цены на алюминий до уровня себестоимости (около $1650 за тонну) или ниже.

АЛРОСА представила операционные результаты. Объем продаж в I полугодии составил $1,95 млрд, что на 54% ниже, чем в прошлом году. Это объясняется конъюнктурой рынка и состоянием мирового производства. Подавляющая часть объемов приходится на экспорт сырых алмазов, поэтому компания находится в сильной зависимости от неподконтрольных ей факторов, связанных с ситуацией в промышленности. Акции обновили минимум с конца 2017 года. Несмотря на перепроданность, в краткосрочном плане отрицательная динамика может продолжиться.

В понедельник внешний фон не благоприятствует покупкам. Лучше рынка будут торговаться защитные акции — «Норникель», «Полюс», «Сургутнефтегаз».Ориентир по индексу Мосбиржи — 2600-2650 пунктов, прогноз по курсу доллара — 65-66 руб.

Торговая идея на сегодня — спекулятивная покупка привилегированных акций «Сургутнефтегаза» с целью в 37 руб. В условиях риска коррекции рынка и ослабления рубля рекомендуем переключиться на защитные активы.