Внешний фон на открытии торгов понедельника складывается умеренно позитивный. Цены на нефть немного снижаются после повышения в пятницу, а сигналы с мировых фондовых площадок немного улучшились. Агентство Fitch при этом повысило рейтинг России с уровня "BBB-" до "BBB" со стабильным прогнозом.

Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех основных индексов на 0,3-1% во главе с высокотехнологичным сектором. Инвесторы опасались за перспективы американской и мировой экономики на фоне сохранения торговой напряженности. Трамп заявил, что США не готовы заключить соглашение с Китаем в ближайшее время и могут отменить назначенные на сентябрь переговоры. Кроме того, неопределенной остается ситуация с компанией Huawei.

Фьючерс на индекс S&P500 утром прибавляет около 0,1% в рамках коррекции.

Торги в Европе завершились снижением индекса Euro Stoxx 50 на 1,2% ввиду политической неопределенности в Италии и слабых данных по экономике Великобритании.

На торгах в Азии утром не наблюдается единой динамики. Биржи Японии закрыты в связи с национальным праздником. На биржах Китая индексы прибавляют порядка 0,5-1% в ожидании новых драйверов движения.

Нефтяные фьючерсы утром теряют менее 0,5% после скачка более чем на 2% в пятницу, обеспеченного ожиданиями поддержки рынка со стороны Саудовской Аравии и других нефтедобывающих стран, а также ослаблением доллара. Отчет Baker Hughes в пятницу показал снижение числа нефтяных буровых установок в США на прошлой неделе на 6 единиц, до 764 единиц. Котировки американского сорта WTI расположены чуть выше 54 долл, а Brent поднялись выше 58 долл. Ближайшим значимым сопротивлением для котировок Brent выступает отметка 60 долл (ее преодоление может позволить развить рост в район 62,50 долл), а для WTI –55,80 долл (с перспективой движения к 58 долл). До преодоления указанных значений нефтяные цены останутся под краткосрочным давлением.

Основные события недели: индекс экономических ожиданий инвесторов по Германии ZEW, ежемесячный отчет ОПЕК по рынку нефти, потребительская инфляция в США, розничные продажи и промышленное производство Китая, предварительные ВВП еврозоны и Германии во 2-м кв, промышленное производство еврозоны и США, розничные продажи США, сальдо торгового баланса еврозоны, число разрешений на строительство и строительство новых домов в США, предварительный индекс потребительского доверия Университета Мичиган. В России финансовые результаты по МСФО представят Интер РАО, Мосэнерго, X5 Retail Group, ТМК.

Индексы Мосбиржи и РТС завершили торги пятницы снижением, отступив от первых целей восходящей коррекции 2710 и 1315 пунктов. Преодоление указанных отметок может позволить развить рост в район 2750 и 1335 пунктов соответственно. Индикатор Мосбиржи при этом сохраняет основную среднесрочную поддержку в виде средней полосы Боллинджера недельного графика (2640 пунктов), что указывает на неплохие шансы возобновления роста. Индекс РТС из-за слабости рубля, однако, уже преодолел аналогичный технический индикатор (1300 пунктов), что говорит о некоторой неопределенности на рынке.

Рубль в пятницу ослаб против доллара и евро, но остался ниже технически важных отметок. Пара доллар/рубль находится ниже сопротивления 65,60 руб, которое мешает развить рост к 66 руб. Пара евро/рубль при положении ниже 74 руб может стремиться развить коррекционное снижение в район 72,15 руб.

Утром российские фондовые индексы и рубль получат поддержку от увеличения рейтинга России агентством Fitch и более высоких нефтяных цен, в связи с чем могут выйти в умеренный плюс. Настроения на мировых фондовых площадках также немного улучшились, что должно позволить “быкам” отыграть часть краткосрочных потерь. В течение недели в целом внимание инвесторов будет направлено на новости с нефтяного рынка и развитие торгового конфликта – рынки пытаются определиться со среднесрочным трендом, который на данный момент скорее склоняется в пользу нисходящего.