По предварительной оценке Банка России, профицит текущего счета в июле составил $5.6 млрд, что соответствует нашим ожиданиям и сопоставимо со значениями прошлого года. Одновременно с этим, сезонно сократился отток частного капитала до $0.7 млрд. Несмотря на некоторое сжатие профицита текущего счета с начала года ($51.4 млрд против $56.6 млрд в янв-июл’18), ситуация на рынке валютной ликвидности остается стабильной и благоприятной для рубля, особенно в условиях сохраняющегося спроса на рынке государственного долга.

К концу года мы продолжаем ожидать постепенного сжатия баланса валютной ликвидности на фоне более высоких выплат по внешнему долгу, что дополнительно сопровождается давлением со стороны низкого уровня цен на нефть (Brent $58.5/барр.). Таким образом, стимулы для ослабления рубля в среднесрочном периоде сохраняются. Тем не менее, в краткосрочной перспективе мы ожидаем поддержку для рубля со стороны налоговых выплат в конце этой недели, а также улучшения новостного фона после повешения суверенного рейтинга агентством Fitch с BBB- до BBB.