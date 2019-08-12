Профицит счета текущих операций за 2019 год составит $86 млрд
Согласно предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций России за 7М19 составил $51,4 млрд, увеличившись с $45,8 млрд по итогам 6М19. Таким образом, за июль профицит достиг $5,6 млрд. Показатель за 7М19 оказался ниже, чем за тот же период 2018 года ($56,5 млрд), главным образом из-за уменьшения торгового профицита ($96 млрд за 7М19 против $102,6 млрд за 7М18) на фоне падения цен на нефть (средняя цена Брент за 7М19 оказалась на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года). Отток капитала из частного сектора составил $28,0 млрд, ненамного превысив показатель за 6М19 ($27,3 млрд). Золотовалютные резервы за январь — июль 2019 года выросли на $43,1 млрд: Банк России продолжил покупать иностранную валюту, а Минфин разместил суверенные еврооблигации. Судя по представленным данным, в июле продолжился приток капитала в госсектор, что коррелирует с растущей долей нерезидентов на рынке ОФЗ.
Последние данные соответствуют нашему прогнозу, согласно которому профицит счета текущих операций за 2019 год будет равен $86 млрд (исходя из допущения, что средняя цена барреля Брент останется на уровне $66), говорится в обзоре Sberbank Investment Research.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20190812/830231666.html