Согласно предварительной оценке Банка России, профицит счета текущих операций России за 7М19 составил $51,4 млрд, увеличившись с $45,8 млрд по итогам 6М19. Таким образом, за июль профицит достиг $5,6 млрд. Показатель за 7М19 оказался ниже, чем за тот же период 2018 года ($56,5 млрд), главным образом из-за уменьшения торгового профицита ($96 млрд за 7М19 против $102,6 млрд за 7М18) на фоне падения цен на нефть (средняя цена Брент за 7М19 оказалась на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года). Отток капитала из частного сектора составил $28,0 млрд, ненамного превысив показатель за 6М19 ($27,3 млрд). Золотовалютные резервы за январь — июль 2019 года выросли на $43,1 млрд: Банк России продолжил покупать иностранную валюту, а Минфин разместил суверенные еврооблигации. Судя по представленным данным, в июле продолжился приток капитала в госсектор, что коррелирует с растущей долей нерезидентов на рынке ОФЗ.

Последние данные соответствуют нашему прогнозу, согласно которому профицит счета текущих операций за 2019 год будет равен $86 млрд (исходя из допущения, что средняя цена барреля Брент останется на уровне $66), говорится в обзоре Sberbank Investment Research.



