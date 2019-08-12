Если взглянуть на итоги прошедшей недели, то некоторым может показаться, что на рынке царит тишь да гладь, да божья благодать. Ну, подумаешь, за неделю все индексы чуть-чуть снизились (от 0,46% по индексу S&P500 до 0,75% по индексу Dow Jones)! Что в этом страшного? Но если оценить уровень волатильности, который стабильно крутится около 20% и добавить к этому повышенные обороты на торгах, то становиться уже как-то не вполне уютно. А еще мы чуть ли не каждый день видим на рынке «полицейские развороты», когда настроение будто бы по мановению волшебной палочки меняется с плюса на минус и обратно без всяких видимых причин. И куда приведет этот разброд и шатание в умах участников рынка пока не совсем понятно.

На отраслевом уровне тоже наблюдается полная неразбериха. Лучше всех по итогам прошедшей недели выглядели, как это ни странно, акции компаний, работающих в сфере медицины и здравоохранения. Они в среднем выросли на 0,4%. В плюсе закрылся еще один сектор — электроэнергетики и коммунальных услуг. Но с последним как раз более-менее все понятно, поскольку акции компаний этого сектора относятся к классу защитных активов.

Кстати, если уж говорить о защитных акциях, то нельзя пройти мимо акций телекоммуникационного гиганта AT&T (T, +0,00%), которые совершенно не спеша, но достаточно уверенно ползут все выше и выше и за прошедшую неделю прибавили еще 3%. В настоящий момент эти акции подошли к очень важному уровню сопротивления в районе чуть ниже 35 долларов. В случае прохода этого уровня открывается путь как минимум к 36 долларов и выше вплоть до 38 долларов.

Что же касается главных лузеров, то на прошедшей недели больше всех в среднем потеряли акции сырьевых компаний — -2,2%. Но это и понятно — при той вакханалии, которая наблюдается на рынке нефти иного глупо было бы ожидать. А вот значительные потери по итогам недели компаний финансового сектора несколько неожиданны. Впрочем, и тут есть свое объяснение в виде всеобщей 100-процентной уверенности участников рынка, что ФРС на своем очередном сентябрьском заседании снизит ставку еще на 0,25%. В таких условиях пострадали прежде всего акции крупнейших банков. Если в среднем по этому сектору потери составили менее 1%, то, допустим, Bank of America (BAC, —0,18%) за это же время потерял более 5%!

ОЖИДАНИЯ РЫНКА 12 АВГУСТА

Утро понедельника было солнечным и ясным и еще буквально пару часов казалось, что и весь день будет таким же. По всем признакам сегодня действительно должно было пройти все в спокойной обстановке — президент Трамп в отпуске, никаких серьезных событий на повестке дня нет. Нет ни выхода макроданных, ни появления квартальной отчетности от значимых компаний. Короче, все с утра было тихо и спокойно. Но, как говорится, если очень хочется, то всегда можно найти «приключения» на свою голову. И эти «приключения» найдены сегодня в Гонконге. По крайней мере именно на Гонконг ссылаются все аналитики, когда говорят о резком ухудшении ситуации на мировых рынках после 13-00 мск. Если до этого момента фьючерсы на все американские индексы стояли в достаточно уверенном плюсе и прибавляли до 0,5% к закрытию пятницы, то буквально через час они поменяли знак плюс на минус. Стоять! Все боятся! К чему это может привести пока не очень понятно, но в любом случае такое начало недели не внушает оптимизма. Хотя по идее текущая неделя должна была быть проходной и достаточно спокойной. Однако, судя по всему, покой нам может только сниться и поэтому бдительности терять точно не стоит, поскольку большие битвы у нас еще точно впереди.

Что же касается текущей недели, то здесь стоит сосредоточиться на выходящей отчетности от ведущих ритейлеров. Это прежде всего отчетности от компании Macy’s (M), которая выйдет во вторник до начала торгов, а также отчетность от мирового лидера ритейла компании Walmart (WMT) и китайского интернет-продавца компании Alibaba (BABA). Отчетность последних двух компаний должна появиться в четверг 15 августа до начала торгов. Ну и наконец еще одна компания, отчетность которой безусловно вызовет всеобщий интерес. Это один из лидеров технологического сектора компания Cisco Systems (CSCO). Ее отчетность появится на свет в среду сразу же по завершению основной торговой сессии.