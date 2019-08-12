Мировые цены на нефть в прошедший период показали значительное снижение под влиянием обострения торговых противоречий между Китаем и США после переговоров 31 июля 2019 г.

Обе стороны назвали переговоры конструктивными, но президент США Д. Трамп объявил о повышении импортных пошлин до 10% с 1 сентября 2019 г., что крайне негативно повлияло на рынки, всё больше опасающиеся скатывания мировой экономики в рецессию.

При этом ФРС США в ходе июльского заседания понизила ставку на 0,25 пункта, но сообщила, что этот шаг не является сменой политики повышения процентных ставок, усугубив ситуацию намеком на то, что регулятор не будет оказывать дополнительную поддержку экономическому росту.

По августовскому отчету МЭА, мировое потребление нефти в мае 2019 г. упало на 160 тыс. бар. в сутки, а в январе-мае 2019 г. потребление выросло только на 520 тыс. бар. в сутки, что стало минимальным приростом с 2008 г. Агентство указывает, что потребление в Китае продолжает расти, а в Индии и США показывает признаки ослабления. Прирост потребления в 2019 г. понижен до 1,1 млн бар. в сутки, в 2020 г. – до 1,3 млн бар. в сутки.

Мировое предложение нефти в июле оценивается на уровне 100 млн бар. в сутки. Поставки ОПЕК упали на 2 млн бар. в сутки, вне ОПЕК выросли на 1,4 млн бар. в сутки. Рост объемов переработки во 2 полугодии 2019 г. восстановится после падения в 1 полугодии 2019 г. за счёт ожидаемого роста переработки в Китае и на Ближнем Востоке.

Цены на нефть сорта Brent в прошедший период опускались до уровня $56,31, после чего восстановились к уровню $58,27 за баррель. Стоимость нефти сорта WTI падала до уровня $50,60, после чего восстановилась к уровню $53,34 за баррель. Спред между сортами нефти по состоянию на 8 августа 2019 г. сузился до $4,8, отношение спреда к цене сорта WTI снизилось до 9,2%.

Министры энергетики Саудовской Аравии и России провели встречу, после которой заявили, что будут внимательно следить за балансом рынка нефти и придерживаться дисциплины соблюдения пакта ОПЕК+. Саудовская Аравия сообщила, что экспорт нефти в августе и сентябре оставит менее 7 млн бар. в сутки, несмотря на высокий спрос среди клиентов.

Группа министров стран ОПЕК+ встретится в Абу-Даби 12 сентября для обсуждения соблюдения соглашения и мониторинга рыночной ситуации. За день до этого состоится встреча технического совета ОПЕК+.

По опросу Refinitiv, добыча нефти странами ОПЕК в июле 2019 г снизилась на 0,3% к июню и составила 29,42 млн бар. в сутки. Значительное снижение наблюдалось в Венесуэле, Нигерии, Ливии, Ираке, Иране, Анголе. Экспорт нефти из Ирана, по данным Refinitiv, снизился до 100 тыс. бар в сутки.

Прирост добычи произошёл в Анголе, Кувейте и ОАЭ. Добыча в Саудовской Аравии снизилась на 1,5% к июню до 9,65 млн бар. в сутки. Дисциплина соблюдения пакта ОПЕК+ в июле составила 163%.

Напряженность в Ормузском проливе и на Ближнем Востоке в целом сохраняется. Наблюдается тенденция борьбы с контрабандными поставками нефти и нефтепродуктов через пролив, что в долгосрочном периоде окажет положительное влияние на стоимость нефти.

Кроме того, Иран начинает всё больше продавать нефтепродуктов через собственную биржу IRENEX, осваивая рынки соседних государств. Оплата поставок производится в иранской валюте или других иностранных валютах, кроме доллара США.

Общие запасы нефти и нефтепродуктов в США на 2 августа 2019 г. выросли на 10,4 млн бар и составили 1953,6 млн бар. Запасы сырой нефти за прошедшую неделю выросли на 2,4 млн бар. к аналогичной дате прошлого года, импорт нефти вырос до 7,148 млн бар. в сутки, экспорт упал до 1,865 млн бар. в сутки, внутреннее производство восстановилось до 12,3 млн бар. в сутки.

По состоянию на 2 августа 2019 г. запасы бензина в США выросли на 4,4 млн бар., а запасы дистиллятов выросли на 4,1 млн бар. Запасы нефти в Cushing составили 47,4 млн бар. против 48,9 млн бар. на позапрошлой неделе и 21,8 млн бар. год назад. Запасы в стратегическом резерве США оставались на уровне 644,8 млн бар.

По данным компании Baker Hughes, по состоянию на 2 августа 2019 г. количество нефтяных скважин на месторождениях США снизилось на 6 единиц к предыдущей неделе и составило 770 единиц против 859 единиц на эту же дату 2018 г.

По данным Минэнерго РФ, добыча нефти в США в июле 2019 г. снизилась на 2,5% к июню до 11,72 млн бар. в сутки в связи с приостановкой работы платформ в Мексиканском заливе из-за штормов.

Тем не менее всё больше проявляется озабоченность производителей по поводу общего высокого уровня производства на фоне падения цен и рентабельности. По оценке Pioneer Natural Resources, крупнейшего производителя сланцевой нефти в США, к 2025 г. американский сланцевый бум может закончиться во всех регионах, поскольку производители замедляют бурение из-за слабых цен, а месторождения в целом истощатся.

По предварительным данным GAC, импорт нефти в Китай в июле вырос на 3,7% к июню и на 13,9% в годовом выражении, составив 41,04 млн т или 9,66 млн бар в сутки. Импорт нефти за 7 мес. 2019 г. вырос на 9,5% к аналогичному периоду 2018 г. до 285,64 млн т.

Основными поставщиками остаются Саудовская Аравия и Россия. Китайские независимые НПЗ накапливают грузы из России, Омана, Африки и Бразилии для доставки в сентябре-октябре 2019 г., т.к. наращивают объемы операций после того, как рентабельность нефтепереработки в июле стала положительной.

Экспорт нефтепродуктов из Китая за 7 мес. 2019 г. составил 38,01 млн т, что на 9% выше, чем в аналогичный период 2018 г.