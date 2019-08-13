Рубль находится у минимумов за 4 месяца
Неделя началась с боковика. Активность игроков вновь была низкой. Лидерами роста стали акции "Полиметалла" (+2,12%). В аутсайдерах — бумаги "Россетей (+2,96%), поводом стала отчетность. Пара доллар/рубль закрылась вблизи отметки 65,50.
Экономика во II кв. выросла на 0,9%. Это на 0,2 п.п. больше, чем по итогам I квартала. Минэкономразвития ожидает, что по итогам года рост составит 1,6 — 1,8%. Драйвером роста, по мнению министерства, станут госрасходы. По итогам I кв. профицит бюджета превысил 1,5 трлн руб., эти деньги пойдут в реальный сектор посредством госзаказов (напрямую), а также через социальную сферу. Мы полагаем, что достижение роста в 1,5% возможно в том числе и за счет описанных механизмов. Однако эффективность госрасходов ниже по сравнению с частными, и то, что экономика растет в значительной степени за счет государства, на самом деле, не очень хороший признак. Также обращает на себя внимание то, что рост денежной массы, по-прежнему, заметно опережает динамику ВВП, что создает инфляционные риски в будущем.
Рубль находится у минимальных отметок за 4 месяца. Курс доллара в понедельник зафиксирован у максимума с конца марта. Ажиотажа на валютном рынке пока нет, но ситуация притягивает внимание игроков. В случае роста курса выше 66, ослабление рубля может ускориться на фоне закрытия спекулянтами длинных позиций в ОФЗ. На наш взгляд, сейчас нет рисков резкого ослабления рубля, но краткосрочные движения пары в диапазон 66-67 руб. в августе не исключены.
Сегодня мы ожидаем снижение фондового рынка в пределах 0,8%. Лучше рынка будут торговаться «защитные» акции — ГМК, Полюс, Сургутнефтегаз. Ориентир по Индексу Мосбиржи: диапазон 2640-2670 пп., прогноз по курсу доллара — диапазон 65-66,00.
Торговая идея на сегодня — спекулятивная покупка "префов" "Сургутнефтегаза" с целевой ценой в 37 руб. В условиях риска коррекции рынка и ослабления рубля рекомендуем переключаться на защитные инвестиции.
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