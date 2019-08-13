Торговая активность на рынке ОФЗ в понедельник была по-прежнему невысокой: объем сделок на Московской бирже составил 18 млрд руб., что примерно на 6 млрд руб. меньше среднедневного значения за последний месяц. На фоне ухудшения глобального аппетита к риску большинство средне- и долгосрочных выпусков завершили сессию выше в доходности на 3–5 бп. Лучше других выглядел выпуск ОФЗ-26221 (YTM 7,47%), вопреки общей коррекции закрывшийся в положительной зоне (-1 бп в доходности). ОФЗ-26209 (YTM 7,03%) и ОФЗ-26222 (YTM 7,15%) также продемонстрировали относительную устойчивость, прибавив в доходности лишь 2 бп. ОФЗ-26228 (YTM 7,41%), ОФЗ-26224 (YTM 7,35%) и ОФЗ-26207 (YTM 7,27%), наоборот, отстали от рынка, закрывшись повышением доходности на 5 бп. Ростом доходностей закрылись и облигации других развивающихся стран: 10-летние бумаги ЮАР – на 10 бп, Бразилии – на 4 бп. На общем фоне выделялись рынки стран Восточной Европы, где доходности в основном снизились (на 1–5 бп).

Сегодня, как обычно по вторникам, Минфин объявит параметры очередных первичных аукционов. Мы полагаем, что ввиду сохраняющейся волатильности в валютах и ставках стран с формирующимися рынками ведомство не станет существенно увеличивать дюрацию размещаемых бумаг и, скорее всего, вновь предложит инвесторам выпуск со сроком обращения от 5 до 7 лет. За последнее время чаще всего в данном сегменте выбор падал на ОФЗ-26229 (YTM 7,19%; последний раз – две недели назад). Отметим, что на этой неделе участники рынка ОФЗ получат существенные купонные выплаты – на наш взгляд, купонные выплаты были одним из факторов поддержки аукциона прошлой недели. В общей сложности Минфин выплатит 16,7 млрд руб., включая 14,2 млрд руб. по выпуску ОФЗ-26207 (YTM 7,26%).